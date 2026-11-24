Natan Verbomen delegiran je za meč Konferencijske lige u Banjaluci.

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Belgijski arbitar Natan Verbomen (38) sudiće Borcu i Atalanti, u meču 4. kola Konferencijske lige.

Meč će biti odigran na banjalučkom Gradskom stadionu u četvrtak od 21 čas, a biće ovo treći put da Belgijanac vodi utakmice u kojima nastupaju bh. klubovi.

Verbomen je sudio nezaboravni meč prije pet godina, kada je Velež savladao AEK 2:1, da bi godinu dana kasnije bovio duel Tobol - Zrinjski, na kojem nije bilo pobjednika (1:1).

Verbomenu će u radu takođe Belgijanci. Pomoćne sudije su Matijas Hilart i Marten Tubak, dok je četvrti sudija Jasper Vergote. U VAR sobi biće Bert Put (VAR) i Vesli de Kremer (AVAR), svi iz Belgije.