Uskoro će biti ozvaničen novi ugovor do 2031. godine.

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Fudbaler Real Madrida Džud Belingem je procvjetao "pod palicom" Žozea Murinja i biće nagrađen novim ugovorom, koji će ga učiniti jednim od najplaćenijih igrača u Evropi.

"Kraljevski klub" želi Engleza dugoročno u svom timu i na stolu je ugovor do 2031. godine, uz poboljšane uslove. Njegov trenutni ugovor važi do 2029. godine i vrijedan je oko 12,5 miliona funti godišnje.

Pregovori o produženju saradnje započeli su u septembru i od tada dobro napreduju, a izvori iz madridskog kluba uvjereni su da je dogovor blizu finalizacije.

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Očekuje se da će Belingemu biti ponuđeni poboljšani uslovi, čime bi se izjednačio sa saigračem Vinisijusom Žuniorom, koji je prošlog ljeta potpisao novi ugovor prema kojem zarađuje oko 500.000 funti nedjeljno.

Kilijan Mbape ostaje najplaćeniji igrač u klubu, dok se vode pregovori i sa Federikom Valverdeom. Real je nedavno produžio ugovore sa turskim krilnim igračem Ardom Gulerom i francuskim reprezentativcem Orelijenom Čuamenijem i obojica su potpisala dugoročnu saradnju do 2032. godine.

Belingem u centru skandala

U Realu ima mnogo zvijezda, ali i mnogo trzavica i skandala. Početkom novembra su se pojavile informacije kako su Džud Belingem i Antonio Ridiger poslije pobjede protiv Valensije u gostima udarili predstavnike obezbjeđenja na stadionu.

Prema informacijama koje su prenijeli španski mediji do incidenta je došlo na poluvremenu. Tada je Belingem ušao u sukob sa nekim iz Valensije, onda je čovjek iz obezbjeđenja uskočio da spriječi eskalaciju sukoba i navodno ga je tada Džud udario. Onda se pojavio Ridiger koji je šamarom udario drugog radnika obezbjeđenja.

Očigledno je da u Realu nemaju problem sa ovim incidentom i da žele što prije da vežu Engleza na duže staze.