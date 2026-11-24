Džanan Musa se podsjetio čuvene četvrtfinalne serije sa Partizanom u sezoni 2022/23.

Izvor: X&O's CHAT/Youtube

Košarkaš Dubaija Džanan Musa podsjetio se legendarne četvrtfinalne serije protiv Partizana u sezoni 2022/23 Evrolige. Real Madrid je slavio poslije velikog preokreta, nakon što su izgubili dvije utakmice na domaćem terenu, a potom vratili dva brejka i pobijedili u petoj utakmici za plasman na Fajnal-for. Desila se tuča u Madridu, desio se Ribnikar, da bi Madriđani na kraju osvojili novu titulu šampiona Evrope, savladavši Olimpijakos u finalu.

Bosanski as se prisjetio dešavanja tokom te dvije nedjelje i još jednom istakao da su crno-bijeli bili bolji tim, ali sport i život često znaju da iznenade...

Izvor: MN PRESS

"Pa, haotično. Kao negdje i sve u životu. Oni su bili bolja ekipa od nas. Kad bi sad 10 godina narednih pričali svaki dan o tome, ja ću svaki dan reći da su bili bolja ekipa od nas. Kako smo mi to pobijedili, mi ne znamo", rekao je Musa u "X&O's CHAT" podkastu i nastavio:

"Situacija je bila sa tučom i sa svime, i nesrećne okolnosti, ja bih volio, naravno, da se nije tako desilo, pa da smo mi prošli. I što se desilo u Ribnikaru, isto tako, i negdje jezive scene, i tako da u tih 14 dana je toliko bilo nevjerovatnih stvari, da ja ne pamtim to da se desilo za pet godina nekom, da se akumuliralo toliko stvari za 14 dana. Moja porodica je isto to osjetila."

Nije bilo prijatno biti igrač Real Madrida tih dana, a od čuvene madridske tuče u drugoj utakmici je rivalstvo ova dva kluba preraslo u nešto više.

"Ja sam u par navrata pričao da je neko došao do mog broja, pa sam dobio mnoštvo nekih prijetećih poruka, i onda sam promijenio broj, gdje su onda došli i do tog broja, živio sam kao u filmu. I onda dolazak isto ovdje, ta atmosfera koja je bila prvu utakmicu, izlazim na teren, ne mogu uopšte da čujem sebe. Znači, razmišljam šta igramo, kako igramo odbranu, ja se ne sjećam ničeg."

Kako je Real okrenuo?

Vidi opis Džanan Musa: "Pitajte me svaki dan 10 godina to pitanje, uvijek ću reći isto o Partizanu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 14 / 14

"I onda dešava se da smo pobijedili u toj utakmici, gdje smo gubili isto nešto puno, i onda se desio Ribnikar, dobili smo tu utakmicu, ali opet u Madridu su oni pokazali da su ekipa, vodili su 18 razlike na poluvremenu. I onda smo mi došli u svlačionicu, gdje je razbijeno jedno 3-4 televizora, i gdje smo svi rekli: 'Okej, hoćemo pustiti da nas tri puta dobiju u Madridu?' Tri puta. I onda smo izašli, mic po mic, mic po mic se desilo što se desilo", sjeća se Musa i dodaje:

"Onda se taj Ćaćo ukazao u četvrtoj četvrtini, kao protiv čunjeva da igra, završi i preko Lesora položi, što je bilo nezamislivo. On ide u njega, pa faul koš, pa trica, pa tako da se desilo taj Fajnal-for, i onda smo na Fajnal-for otišli bez ikakvog pritiska. Ja sam baš s Miškom pričao u hotelu, kaže: 'Ovo je prvi put da Real Madrid dolazi bez ikakvog imperativa da pobijedi.' Jer bukvalno smo znali da je neko bolji ostao kod kuće, a mi smo došli na Fajnal-for."

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

U dramatičnom finalu uspjeli su da pobijede Olimpijakos koji je cijelu sezonu igrao bolje, ali opet je iskustvo Madriđana u ovakvim mečevima presudilo.

"Olimpijakos, koji je čitavu sezonu bio bolji, i u tom finalu je bio bolji od nas, posljednji šut Ljulja od nas. Ja negdje računam da je to negdje sve bilo zapisano prije da će se tako desiti, da nije moglo drugačije da se desi", kaže bosanski as uz poentu da se finala igraju da se pobijede.