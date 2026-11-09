Srbiji bi značila pobeda Bosne i Hercegovine protiv Litvanije u Sarajevu, a na tom meču najvjerovatnije ipak neće biti Džanana Muse koji se tek oporavio od povrede.

Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa istakao je da je nastup Džanana Muse na ključnim mečevima kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine upitan. Košarkaš Dubaija vratio se na teren poslije duže pauze, ali teško da će ga Dubai pustiti da igra potiv Litvanije i Islanda.

"Zmajevi" igraju u Rejkjaviku 26. novembra protiv Islanda i zatim tri dana kasnije sa Litvanijom u Sarajevu. U grupi u kojoj se nalazi i Srbija Turska se već kvalifkovala za Mundobasket sa 8 pobjeda. Srbija ima 6, Italija 5, a onda slijedi Litvanija sa 4 i Bosna i Island sa po 3 pobede.

Srbija bi pobjedom nad Litvanijom 26. novembra u Klaipedi praktično otišla na Mundobasket, a ako se to ne desi imaće priliku za popravni protiv Italije 29. novembra 2026. u Beogradu. U toj situaciji, pobjeda BiH nad Litvancima bi značila Srbiji.

Šta je sa Kamenjašem i Musom?

Vidi opis BiH bez Muse protiv Litvanije? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: EPA/Zbigniew Meissner Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Što se tiče Kenana Kamenjaša, neće biti problema, posebno za prvu utakmicu 26. novembra protiv Islanda. Međutim, za Musu ćemo još vidjeti, s obzirom na to da mu je u Sarajevu bila prva utakmica nakon pet i po mjeseci.Vidjećemo kako će njegovo koleno reagovati na opterećenje. U dogovoru s Kamenjaševićem i trenerom Ćavijem Paskvalom procijenićemo koliko ga možemo koristiti i koju od dvije utakmice može da odigra", rekao je Đerđa za "Sport klub".

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