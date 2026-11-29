Dobojska Sloga demantovala je tvrdnje da nije dozvolila pomjeranje duela sa Željezničarom na Grbavici.

Izvor: FK Sloga Doboj

Vanredno 16. kolo Premijer lige BiH biće odigrano u utorak i srijedu, a u utorak nas očekuje veoma zanimljiv derbi začelja.

Željezničar, koji je nakon poraza od Veleža i pobjede Radnika pao na pretposljednje mjesto na tabeli, dočekaće “fenjeraša” Slogu, koja je nanizala devet poraza.

Pred ovu “borbu za goli život” koja je na rasporedu u utorak u 20.30 časova “kuva” se i van terena pošto su “plavi” sa Grbavice naveli da je Sloga odbila da se utakmica pomjeri na raniji termin.

"Željo narednu utakmicu igra u utorak na Grbavici protiv Sloge. Utakmica će početi u 20:30 sati. Klub je obavijest o terminu odigravanja susreta dobio u utorak, 24. novembra, nakon čega je odmah uputio zahtjev za pomjeranje utakmice na raniji termin. FSBiH i vlasnik TV prava dali su saglasnost na ovaj prijedlog, ali je, s obzirom na to da je obavijest o prvobitnom terminu dostavljena sedam dana prije utakmice, za konačnu potvrdu promjene bila potrebna i saglasnost FK Sloga. Ipak, gostujući klub nije dao saglasnost na promjenu termina", naveli su iz FK Željezničar.

Vrlo brzo stigla je i reakcija Sloge koja je saopštila da nije odbila pomjeranje utakmice, niti je to mogla da učini jer nije ni dobila takav zahtjev.

“Povodom objave na zvaničnoj stranici FK Željezničar u vezi sa terminom odigravanja predstojeće utakmice između FK Željezničar i FK Sloga Meridian Doboj, dužni smo da radi istinitog informisanja javnosti reagujemo i demantujemo navode koji se odnose na naš klub.

FK Sloga Meridian Doboj nije zaprimio nikakav zahtjev za promjenu termina odigravanja navedene utakmice, te samim tim nije mogao dati saglasnost i izjasniti se o eventualnoj promjeni termina.

Smatramo da je u interesu svih aktera takmičenja da se javnost informiše na osnovu tačnih i provjerenih informacija, uz međusobno uvažavanje i poštovanje klubova”, istakli su u FK Sloga.