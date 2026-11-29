Banjalučki plivač Filip Kuruzović ostvario je veliki uspjeh pošto je na 54. međunarodnom plivačkom mitingu „Mladost 2026“ u Zagrebu isplivao normu u disciplini 1.500 metara slobodno za predstojeće Svjetsko prvenstvo u malim bazenima (25 metara), u Pekingu.

Izvor: Facebook/Akademski plivački klub 22.april

Riječ je o Svjetskom prvenstvu u plivanju u malim bazenima (World Aquatics Swimming Championships 25m), najznačajnijem planetarnom takmičenju u 25-metarskim bazenima. Šampionat u glavnom gradu Kine biće održan od 1. do 6. decembra 2026. godine.

Iz banjalučkog kluba “22. April” saopšteno je da Kuruzović put Kine kreće 28. decembra, a lijep povod za slavlje bio je i njegov 23. rođendan, povodom kojeg su mu klupske kolege i treneri uputili čestitke uz želje za mnogo zdravlja, sreće i uspjeha u nastavku karijere.

Pored Kuruzovićevog plasmana na svjetsku smotru, nastup banjalučke ekipe u Zagrebu obilježili su i odlični rezultati ostalih takmičara - sa svojim najboljim ličnim vremenima iz glavnog grada Hrvatske vraćaju se i Andrija Janjić, Stefan Vrtikapa i Đorđe Tadić.

(MONDO)