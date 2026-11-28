U nedjelju od 17.30 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci na rasporedu je veliki derbi Premijer lige Bosne i Hercegovine između Borca i Sarajeva.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Tradicija posljednjih duela u Banjaluci u potpunosti je na strani crveno-plavih, koji su u prethodna tri međusobna meča pred svojom publikom upisali isto toliko sigurnih pobjeda. Najubjedljivija je bila ona iz prošle sezone, kada je na Gradskom stadionu pukla "petarda" (5:1) - po dva gola tada su postigli Luka Juričić i David Vuković, dok se jednom u strijelce upisao Damir Hrelja, koji je u međuvremenu karijeru nastavio u Turskoj.

Taj trijumf izazvao je i buru na društvenim mrežama, gdje je banjalučki klub "pecnuo" rivala objavom "DOBAR DAN 5VIMA". Uslijedila je lavina duhovitih komentara navijača, među kojima su se izdvojili "5UDIJA JE KRIV", "SAD MI JE JASNO ZAŠTO SE ĆEVABDŽINICA KOD FERHATOVIĆA ZOVE PETICA" i "HU5REF", aludirajući na Husrefa Musemića koji je tada sjedio na klupi tima sa Koševa.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Svoj šou tada je imao i Kolumbijac Sebastijan Erera, koji je pobjedu proslavio sa banjalučkim ćevapom u ruci uz poruku Sarajlijama: "Banjalučki je uvijek bolji" - što je ponovio i uoči revanš utakmice Kupa BiH, koja je na kraju ipak pripala timu sa Koševa. Preostala dva susreta u tom banjalučkom nizu završena su identičnim rezultatom 2:0 u korist Borca - prvi pogocima Zorana Kvržića i Vukovića, a naredni golovima Hrelje i Karla Perića.

Upravo su Erera i Vuković bili u centru pažnje i u nedavnom nesrećnom porazu od Atalante (2:3). Kolumbijski defanzivac je protiv ekipe iz Bergama zaradio direktan crveni karton, što je umnogome olakšalo posao Italijanima, dok je mladi Vuković bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu, pa će bez sumnje biti glavna napadačka uzdanica trenera Vinka Marinovića i protiv Sarajeva.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Ipak, glavno pitanje uoči derbija jeste koliko su se domaći fudbaleri uspjeli prvenstveno psihički oporaviti nakon iscrpljujućeg evropskog ispita, na šta su u najavi utakmice ukazali i Marinović i strateg Sarajeva Zoran Zekić.

Sa druge strane, gosti sa Koševa u Banjaluku stižu sa jasnom nadom u pozitivan rezultat - upravo je Zekić s klupe predvodio "bordo" tim u septembru 2024. godine, kada je Sarajevo golom Georga Gulijašvilija iz slobodnog udarca posljednji put odnijelo sva tri boda iz Banjaluke.

Pogotkom Gulijašvilija iz slobodnog udarca iz 14. minuta Sarajevo vodi u Banjaluci! https://t.co/UjZQMAN4fb — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)September 21, 2024

Jedno je sigurno, očekuje nas sutra još jedan izuzetno zanimljiv i neizvjestan derbi na Gradskom stadionu i nadamo se pune tribine.

Anketa Ko će pobijediti u derbiju između Borca i Sarajeva u Banjaluci? Borac 100% (12)

Sarajevo 0% (0)

Biće neriješeno 0% (0) Povratak na glasanje Ko će pobijediti u derbiju između Borca i Sarajeva u Banjaluci? Borac

Sarajevo

Biće neriješeno Glasaj Rezultati

(MONDO)