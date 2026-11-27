Fudbaleri Borca bili su na svega nekoliko minuta od istorijske senzacije protiv Atalante, ali su dva crvena kartona u samom finišu srušila snove o velikom trijumfu – a prema najnovijim projekcijama, vjerovatno i o evropskom proljeću.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Borac je bio nadomak istorijskog podviga u Evropi i trijumfa nad Atalantom, ali je nakon dva crvena kartona poklekao u završnici.

Bilo je 2:0 za crveno-plave sve do 86. minuta. Međutim, nakon isključenja Abela Paskvala i Sebastijana Erere, "Boginja" iz Bergama je preokrenula rezultat (2:3) i znatno umanjila šanse Banjalučana da na proljeće zaigraju u nokaut fazi.

Izabranici Vinka Marinovića trenutno su na 26. mjestu na tabeli, koje nakon šest kola ne omogućava evropsko proljeće. Na toj poziciji će, prema analizi specijalizovanog portala Football Meets Data, ostati i nakon mečeva sa Hartsom u Edinburgu (10. decembar) i Rigom u Banjaluci (17. decembar).

Prema ovoj projekciji, Borac će do kraja ligaške faze upisati još samo jednu pobjedu i na kraju biti na gol-razlici -2, što ne bi moglo da bude dovoljno za plej-in za osminu finala.

Podsjetimo, prije meča sa Atalantom Borac je doživio poraze u susretima sa Panatinaikosom (2:1) i Mjelbijem (2:0), dok je uspio da porazi tim KuPS-a.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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