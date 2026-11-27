Trener Partizana Aleksandar Stanojević smatra da su mu porazi ravan smaku svijeta i očekuje reakciju ekipe u narednim mečevima.

Izvor: FK Partizan Beograd/Youtube

Dva vezana poraza za Partizan - i to od Mačve i IMT-a - ponovo su upalila alarme u Humskoj iako je trebalo da ih ugasi novi trener Aleksandar Stanojević. Do kraja jeseni, crno-bijeli imaju još tri utakmice u kojima moraju da poprave sliku, a prva od šansi za iskupljenje je u subotu protiv Radničkog iz Niša (18.30).

"Igramo utakmicu protiv Radničkog iz Niša, sa kojim smo već igrali u skorije vrijeme. Dobro se poznajemo, upoznao sam ja njih, a i oni su upoznali nas. Imamo tri veoma važne utakmice u nizu. Prva, odnosno naredna, naravno, najvažnija je", rekao je Stanojević na današnjoj konferenciji za medije: "Što se tiče igračkog kadra, svi su spremni, osim Šake Traorea, koji nije bio spreman ni kada sam ja došao. Ostali igrači su u potpunosti spremni".

"Opteretili me porazi"

Vidi opis Aleksandar Stanojević: "Za mene je ovo bilo kao smak svijeta" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 12 12 / 12 AD

Upitan koliko su porazi opteretili ekipu, Stanojević je rekao da su njega i te kako: "Ne znam za ekipu, ali mene su ti porazi mnogo opteretili, kao i sve nas u klubu. Crveni alarm je upaljen od prvog dana, otkako sam došao. Stalno smo mi sad na sastancima, tražimo rješenja i razgovaramo o situaciji u kojoj se nalazimo", rekao je emotivni trener i dodao:

"Za mene je poraz u te dvije utakmice, pogotovo prvi od Mačve, ravan smaku svijeta. Ako znate, ne znam da li sam imao oko 80 utakmica kod kuće, uključujući prvenstvo i Kup, a Mačva mi je tek treći poraz u tih 80 utakmica. Teško sam to podnio".

Istakao je da je svjestan da je došao u delikatnom trenutku i da razumije okolnosti u kojima se klub nalazi, ali da ne može da se ipak pobjegne od toga da je to uticalo na njega - zato očekuje reakciju ekipe za koju se nada da će pokazati da je ipak sada na pravom putu.

Može li rekonstrukcija?

Izvor: MN PRESS

Stanojević je rekao da su problemi kompleksni i da je u mjesec dana vidio dva lica ekipe, ističući da želi u još preostale tri utakmice da vidi na čemu je, a onda da od zime ponovo prionu na posao. Da li to znači rekonstrukciju?

"Teško je sve to imajući u vidu i strategiju kluba, koja želi da istraje u svemu tome. Ipak, mislim da ekipi nije potrebno deset novih igrača. Vrlo jasno znam šta nam je potrebno", rekao je Stanojević: "Ukoliko niko ne ode, potrebna su nam tri igrača, maksimalno četiri. Potreban mi je i rad sa ekipom. Kao što je direktor rekao, imao sam više utakmica nego treninga. Potrebno mi je vrijeme da radim sa igračima i da mogu da pokažem ono što želim".

"Ne treba nam mnogo. Mislim da imamo određeni kvalitet i da su nam potrebna tri igrača na određenim pozicijama. Ako pogodimo sa pojačanjima, možemo da preokrenemo situaciju. Vjerujem u to. Već sada sam 90 odsto siguran šta nam je potrebno", zaključio je.

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