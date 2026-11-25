Radosav Petrović ističe da Partizan nije tim za 10. mjesto, uprkos trenutnoj poziciji na tabeli Superlige.

Izvor: Screenshot/YouTube/@FKPartizanBeograd

Partizan protiv Hetafea i Partizan u Superligi su dva različita tima. Meč na evropskoj sceni je pokazao kako crno-bijeli mogu da izgledaju, a tabela nacionalnog takmičenja pokazuje sasvim drugu stranu Parnog valjka. Sportski direktor Partizana Radosav Petrović je nekoliko puta tokom konferencije za medije naglasio: Partizan možda jeste 10. tim na tabeli, ali pozicija ne oslikava pravu vrijednost tima. A, govorio je i o finansijskom aspektu kluba.

"Ova ekipa možda nije za titulu, ali nije za deseto mjesto. Svi su bili oduševljeni kada su neki igrači dolazili u klub. Nismo mi primijetili nezadovoljstvo kada su igrači dolazili. Splet svih okolnosti, fudbal je takav. Stvari nekad ne idu kako želimo. Niko ne može da me ubijedi da je ovo ekipa za 10. mjesto", rekao je i dodao:

Vidi opis "Partizan ima 220 zaposlenih i redovno isplaćuje plate": Radosav Petrović otkrio stanje u klubu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Računi će se svoditi u maju, na kraju prvenstva. Vjerujem da će tim izgledati mnogo bolje uz neka osvježenja. Ne kupujem vrijeme. Ja kao sportski direktor, najodgovorniji za rezultate, nisam došao da kažem kako je sve super iako smo deseti, završićemo drugi i osvojićemo Kup Srbije. Pričam o svim dešavanjima, ovo nije kupovina vremena", rekao je Petrović.

Kako Partizan stoji u finansijskom smislu?

Petrović je bez dileme potvrdio da Partizan izgleda znatno bolje kad je u pitanju finansijski bilans, ali to i dalje nije dovoljno da klub procvjeta.

"Kada je finansijski status u pitanju, stojimo bolje. Partizan prolazi monitoringe bez ičije pomoći. Koristimo sredstva od prodaje igrača iz naše škole. Potraživanja se regulišu na vrijeme, plate su na vrijeme. Partizan ima oko 220 zaposlenih. Naša je obaveza da plate budu na vrijeme. U tom smislu Partizan ima mir.Januarski monitoring će proći bez većih problema. Što se tiče igračkog kadra i rezultata, to nije u skladu sa očekivanjima. Zato ćemo reagovati u zimskom prelaznom roku", rekao je Petrović i dodao:

"Omladinci su generacija 08/09, bore se za opstanak ove godine. Toj generaciji nedostaje osam ili devet igrača. Poenta omladinske škole je da se stvaraju igrači.

Vidi opis "Partizan ima 220 zaposlenih i redovno isplaćuje plate": Radosav Petrović otkrio stanje u klubu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Voljeli bismo da budemo prvi, ali ne bismo imali ništa ako ne stvaramo igrače. Da hoćemo da jurimo titulu u omladincima, mogli bismo da spustimo igrače i vjerovatno je osvojimo. Generacija je očerupana sa razlogom. Što se tiče Teleoptika, ideja je bila slična. Pola Prve lige Srbije su superligaške ekipe. Čak šest ekipa ispada. Da je cilj bio opstanak, morali bismo da dovedemo iskusne igrače. Doveli smo 2-3 iskusnija igrača, da naša djeca stiču iskustvo. Bili smo svjesni da će se Teleoptik boriti za opstanak, ali ćemo pripremiti dva, tri, četiri igrača koji će konkurisati za prvi tim Partizana. Naravno da želimo rezultate Teleoptika i omladinaca, ali im je glavni cilj da naprave igrače za prvi tim. Borili su se za opstanak i igrači koji su nam u prethodnom periodu donijeli višemilionske transfere", zaključio je Petrović

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