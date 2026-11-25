Crvena zvezda je dobila šamar realnosti od Virtusa i pokazala kako ne može i ne smije da igra ekipa koja hoće u plej-of Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dobila je šamar realnosti ili otrežnjenja, kako god je kome lakše. Pred oko 15.000 navijača u Beogradskoj areni je doživjela debakl u duelu sa Virtusom iz Bolonje (108:84). Ujedno je to i drugi najveći poraz crveno-bijelih kod kuće u Evroligi. Većom razlikom je slavila samo ekipa CSKA u novembru 2017. godine (85:59).

I to nije sve. Još jedan podatak je i te kako za brigu. Virtus je ubacio 108 poena, što je za Zvezdu najveći broj primljenih poena u istoriji na domaćem terenu u spomenutom takmičenju. Prethodni negativan rekord je bio protiv Valensije koja je dala 106 poena u Beogradu.

Loš dan, loša igra, loše šutersko veče, sve to je nešto što bi možda i donekle moglo da se istoleriše, jer se dešava i drugim klubovima. Ali, nije problem bio samo u tome, već u načinu na koji je Zvezda odigrala ovaj meč. Ovako nešto ne smije da dozvoli ozbiljna ekipa, posebno kada su ciljevi i ambicije ulazak u plej-of i iskorak u odnosu na prošlu sezonu.

Zvezdo, ovo je nedopustivo

Porazi se dešavaju, biće ih još, kao što će biti i pobjeda, to je sport i tako stvari funkcionišu. Ono što je nedopustivo jeste nedostatak borbenosti, energije, želje da ne dozvoliš da te protivnik ponizi, posebno kada igraš kod kuće.

Kada je na tribinama oko 15.000 ljudi koji su došli tu da navijaju, da podrže ekipu da daju tu dodatnu energiju. Baš zbog njih su igrači Zvezde morali da pokažu karakter, a ne samo da okrenu drugu stranu i da čekaju novi šamar i tako u krug. Često slušamo i poslije dobijenih i izgubljenih mečeva da je "sve arhivirano" i da se ide dalje. Međutim, ovo je utakmica koju dobro treba da upamte i da se postaraju da se ne ponovi.

Ko je kriv za poraz? Svi

Vidi opis Šamarčina koja Zvezdi ne smije da se događa: Ovo je nedopustivo za ozbiljan evroligaški tim Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Obično poslije poraza nije toliko teško locirati gdje su bile greške i ko ih je napravio. U ovom slučaju je odgovor očigledan - svi. Počevši od trenera Ibona Navara koji je preuzeo odgovornost za lošu igru, pa do svih igrača Zvezde. Statistika kaže da su jedini dvocifreni bili Čima Moneke (20 poena za 29 minuta), Džered Batler (17 poena za 17 minuta) i Džordan Nvora (12 poena za 23 minuta), ali se na statistici ne vide i njihove greške u odbrani, propusti, nezalaganje..

Samo dva poena je dao Tajson Karter koji je bio raspucan u prethodnom periodu, Kris Džouns šest, Nik Vejler-Bab tri, Džonatan Motli dva, David Kramer dva, uz veoma loš šut za tri (6/22 - 27.3 odsto). Virtus je uz to i nadskočio Zvezdu (44 naspram 30), dok su u asistencijama bili slični (21-20 za goste), slično je i u izgubljenim loptama (10 naspram 11 u korist italijanske ekipe).

Zvezdu je do sada krasila odbrana, bila je u samom vrhu Evrolige po defanzivi, a ovako ubjedljiv poraz i ogroman broj primljenih poena znači da slijedi i veliki pad na toj listi. Moraće Navaro što prije da nađe način da "probudi" tim. Možda u tome uspije poslije odmora na koji su otišli pojedini igrači Zvezde zbog reprezentativne pauze.

Zvezdu čeka pakao u decembru

Crvena zvezda Virtus highlights Izvor: YouTube/Euroleague

Crvena zvezda je trenutno na skoru 8-6 u Evroligi i nalazi se na sedmom mjestu, s tim što 14. kolo još uvijek nije završeno. Na sve to ima dosta težak raspored u decembru.

U posljednjem mjesecu u 2026. godini će u elitnom takmičenju imati četiri gostovanja i dva meča kod kuće. Ovako izgleda raspored Zvezde:

3. decembar Fenerbahče - Crvena zvezda (18.45)

10. decembar Valensija - Crvena zvezda (20.30)

16. decembar Panatinaikos - Crvena zvezda (20.15)

18. decembar Crvena zvezda - Bešiktaš (20.30)

23. decembar Crvena zvezda - Baskonija (20.00)

30. decembar Pariz - Crvena zvezda (20.30)







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