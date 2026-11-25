Pep Gvardiola pričao je posebno o Kristijanu Ronaldu i o načinu na koji je završio reprezentativnu karijeru. Tvrdi da to mora da se ispravi.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia/Epa/Adam Vaughan

Kristijano Ronaldo je odluči da stavi tačku na reprezentativnu karijeru. Ušao je u sukob sa selektorom Žoržom Žesusom, imao je zahtjev da na konferenciji izgovori "da je on na nivou Pelea i Maradone" što je odbio da kaže javno. Zbog svega toga je istakao da ne želi oproštajni meč, a Pep Gvardiola tvrdi da je to velika greška.

"Fudbalska federacija Portugala mora da se postara da Kristijano Ronaldo dobije dostojan oproštaj. Obje strane moraju da se potrude i da nađu način. Ne treba da napusti reprezentaciju na ovaj način. Ne mogu da dozvole da ode na ovaj način. Važna je figura, ne samo za sebe i Portugal, već i za generacije portugalskih fudbalera", rekao je Gvardiola u podkastu kod Romarija.

Naglašava da mora da postoji neka vrsta zahvalnosti za sve što je uradio.

"Moraju da razumiju da je Kristijano zaslužio da ode na svoj način. Moraju da nađu rješenje za ovu situaciju i da isprave to. Da li će to da urade ili ne, to nije moja briga, ali smatram da moraju. Ono šta je uradio u svijetu sporta zaslužuje drugačiji završetak."

"Ne treba o karijeri da se sudi tako"

Svjesni su svi da je Ronaldo pogriješio načinom na koji je otišao i incidente koje je izazvao.

"Mora da postoji proslava gdje treba da osjeti ljubav sunarodnika i da mora da se napravi inicijativa u kojoj će da se kaže da je vrijeme da se okrene nova stranica. Ne treba o cijeloj karijeri da se sudi na osnovu posljednjih mjesec ili dva dana, jer se dogodilo neslaganje ili nesporazum sa nekim individualcima. To je karijera puna dostignuća koja zaslužuje da bude sačuvana i odbranjena. Sjajni igrači koji su bili na vrhu ove igre, zaslužuju da izađu na glavna vrata."

Potom je čuveni trener obrazložio to.

"Prvo zato što su to zaslužili jer su sve dali sportu i fudbal im duguje takvo priznanje. Drugo, zbog svih mališana koji prave prve korake na fudbalskom terenu. Da mogu da razmišljaju o tome da će jednog dana završiti karijeru kao Lionel Mesi, Kristijano Ronaldo, Paolo Maldini, Romario ili bilo ko kroz istoriju. Tako treba da bude", zaključio je Gvardiola.

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