Selektor Portugala: "Mislio sam da će Ronaldo da se vrati"

Žorže Žezus komentarisao je odlazak Kristijana Ronalda iz reprezentacije, ističući njegov značaj za Portugal.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Žorže Žezus ponovio je u petak da nije očekivao da će Kristijano Ronaldo da završi reprezentativnu karijeru.

Ronaldo je saopštio da definitivno više neće nastupati za nacionalni tim.

"Mislio sam da će da se vrati. Svakako sam namjeravao da ga uvrstim na spisak", rekao je Žezus na konferenciji za medije.

Javna svađa i teške riječi Žezusa i Ronalda

Selektor i "CR7" nisu se lijepo rastali, jer je Kristijano samoinicijativno napustio reprezentaciju u oktobru. Javno je optužio Žezusa da je prekršio dogovor o njegovom (ne)igranju i da ga je javno ponizio na više načina. Između ostalog, i zato što ga je pustio da se zagrijava čitavo poluvrijeme na gostovanju Norveškoj, pa ga nije uveo u igru.

Kristijano je tako uz skandal završio reprezentativnu karijeru poslije više od 20 godina, tokom kojih je vodio Portugal do titule prvaka Evrope i do trofeja Lige nacija.

"Smatrao je da je ovo pravi trenutak za odlazak i to moramo da poštujemo. Nikada ne smijemo da zanemarimo šta je značio Portugalu, koliko je doprinio svojoj zemlji i činjenicu da predstavlja uzor mlađim igračima", dodao je selektor Portugala.

Ronaldo je posljednji put igrao za Portugal 24. septembra, u pobjedi 1:0 protiv Velsa u Ligi nacija.

Fudbalski savez Portugala saopštio je juče da planira da organizuje svečanost u Ronaldovu čast.

"Nema ljutnje niti zamjeranja. Zašto? Zato što sam sve odluke donosio imajući na umu interes ekipe. Kao trener sam se uvijek zalagao za ono što je najbolje za tim, tako da sam potpuno miran kada je riječ o tome što se dogodilo između Ronalda i mene", istakao je Žezus.

Ovo je spisak Portugala bez Kristijana

Žezus je saopštio spisak igrača za predstojeće mečeve protiv Danske i Velsa u Ligi nacija.

Portugal će 14. novembra u Bragi ugostiti Dansku, a tri dana kasnije gostovaće Velsu u Kardifu. Fudbaleri Portugala su već obezbijedili plasman u četvrtfinale LN.

Na spisku se nalaze

- golmani: Diogo Kosta, Rui Silva, Samjuel Soareš;

- odbrana: Žoao Kanselo, Diogo Dalo, Alberto Kosta, Ruben Dijas, Renato Veiga, Tomas Arauho, Antonio Silva, Nuno Tavares;

- vezni red: Ruben Neves, Žoao Palinja, Mateus Fernandes, Žoao Neveš, Vitinja, Bruno Fernandeš, Bernardo Silva;

- napad: Pedro Neto, Rodrigo Mora, Fransisko Trinkao, Rafael Leao, Žeovani Kenda, Karlos Forbs, Žoao Feliks, Gonsalo Ramos, Fabio Silva i Gustavo Varela.

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