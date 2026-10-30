Kristijanu Ronaldu nedostaje 15 golova do hiljadarke! Portugalac upisao 67. het-trik u karijeri (VIDEO)

Još 15 golova dijeli Kristijana Ronalda da stigne do magične brojke od 1.000 pogodaka u karijeri.

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

U spektakularnom trijumfu Al-Nasra nad Al-Koludom (5:3), portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo je za 15 minuta drugog poluvremena zabilježio het-trik (od 66. do 81. minuta), inače 67. u karijeri i stigao do 985. zvaničnog pogotka.

"Odlična pobjeda, odličan timski nastup. Drago mi je što sam pomogao sa het-trikom", napisao je Ronaldo nakon meča na platformi "Iks".

Great win, great team performance. Happy to help with a hat-trick! ⚽⚽⚽ https://t.co/A1wu2QBSON — Cristiano Ronaldo (@Cristiano)October 29, 2026

Pored trke na hiljaditi gol, meč je donio još jedan frapantan statistički podvig. Ronaldo je postao jedini igrač u istoriji ovog sporta koji je postigao najmanje po jedan het-trik u svakoj godini od svoje 27. pa do 41. godine.

Dok se njegovi vršnjaci odavno prisjećaju karijera iz fotelja, Portugalac ne pokazuje namjeru da uspori. Svaki naredni meč Al-Nasra sada postaje globalni događaj, jer odbrojavanje do najvećeg individualnog rekorda u istoriji fudbala ulazi u samu završnicu.

Pogledajte golove

Cristiano Ronaldo 9️⃣8️⃣5️⃣Hat-trick tonight. @Rtiban1 @SPL_EN https://t.co/lhHEGsrIoL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)October 29, 2026

(MONDO)