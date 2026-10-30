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Kristijanu Ronaldu nedostaje 15 golova do hiljadarke! Portugalac upisao 67. het-trik u karijeri (VIDEO)

Kristijanu Ronaldu nedostaje 15 golova do hiljadarke! Portugalac upisao 67. het-trik u karijeri (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Još 15 golova dijeli Kristijana Ronalda da stigne do magične brojke od 1.000 pogodaka u karijeri.

Kristijano Ronaldo novi het-trik, još 15 golova do brojke od 1000 Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

U spektakularnom trijumfu Al-Nasra nad Al-Koludom (5:3), portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo je za 15 minuta drugog poluvremena zabilježio het-trik (od 66. do 81. minuta), inače 67. u karijeri i stigao do 985. zvaničnog pogotka.

"Odlična pobjeda, odličan timski nastup. Drago mi je što sam pomogao sa het-trikom", napisao je Ronaldo nakon meča na platformi "Iks".

Pored trke na hiljaditi gol, meč je donio još jedan frapantan statistički podvig. Ronaldo je postao jedini igrač u istoriji ovog sporta koji je postigao najmanje po jedan het-trik u svakoj godini od svoje 27. pa do 41. godine.

Dok se njegovi vršnjaci odavno prisjećaju karijera iz fotelja, Portugalac ne pokazuje namjeru da uspori. Svaki naredni meč Al-Nasra sada postaje globalni događaj, jer odbrojavanje do najvećeg individualnog rekorda u istoriji fudbala ulazi u samu završnicu.

Pogledajte golove

(MONDO)

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Kristijano Ronaldo

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