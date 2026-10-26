Mnogo buke ni oko čega: Ronaldo ponovo na širem spisku Portugala

Kristijano Ronaldo je na širem spisku reprezentacije Portugala za Ligu nacija, što može značiti njegov povratak na teren.

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Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo nalazi se na širem spisku reprezentacije Portugala za predstojeće utakmice Lige nacija protiv Danske i Velsa, što nagovještava da bi kapiten ponovo mogao da obuče dres nacionalnog tima.

Portugalci će 14. novembra dočekati Dansku, dok ih tri dana kasnije očekuje gostovanje Velsu. Prema pisanju portugalskog lista "Record", Ronaldov povratak je moguć nakon što je odslužio najveći dio suspenzije koju mu je izrekao Fudbalski savez Portugala.

Ronaldo je kažnjen sa 30 dana suspenzije nakon što je napustio kamp reprezentacije u Kopenhagenu. U trenutku kada je kazna objavljena, već je bio odslužio 19 dana, pa bi suspenzija trebalo da istekne 30. oktobra. To znači da bi selektor Žorž Žezus imao mogućnost da ga uvrsti na spisak za naredne utakmice.

Portugal je već obezbijedio plasman u četvrtfinale Lige nacija, a za potvrdu prvog mjesta u grupi potreban mu je još jedan bod.

Ronaldo je kažnjen i finansijski

Ronaldo je suspendovan na 30 dana i uz to je kažnjen sa 255 evra, što je kazna koja je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama. Navijači su ismijavali Savez zbog odluke o finansijskoj kazni. Nizale su se razne šale i nije im bilo baš najjasnije zbog čega su uopšte dodjeljivali novčanu kaznu ako je takva za igrača koji je zaradio milione u karijeri, a koji je nedavno postao i prvi fudbaler multimilijarder.

Kako to da se Ronaldo vraća u reprezentaciju?

Kristijano Ronaldo je imao poseban zahtjev, pa je selektor u javnosti praktično morao da se izvini fudbalskoh legendi. Iako se Ronaldo javno pokajao, isto je morao da učini i Žezus.

"Napravio sam grešku poslavši nekoga ranga Pelea ili Maradone na zagrijavanje, a ne uvodeći ga potom u igru. Da se to dešava danas, ne bih to uradio", tražio je Kristijano Ronaldo da pročita selektor, dodajući: "Da zatvorim ovu temu: želim Kristijana Ronalda u reprezentaciji. Zapravo, ne želim ga malo, želim ga mnogo. Srećom, i on vjeruje u mene. Vjerovao je u Al Nasru, a vjeruje i ovdje".