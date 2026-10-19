Portugalci su donijeli odluku o kazni za Kristijana Ronalda koji je suspendovan na mjesec dana i pored toga će morati da plati 255 evra.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Kristijano Ronaldo napravio je haos u reprezentaciji Portugala. Napustio je reprezentaciju nezadovoljan minutažom, odnosno činjenicom da nije ušao u igru. Posvađao se sa selektorom Žoržom Žesusom, pa se onda pravdao uz izvinjenje koje je najmanje izgledalo kao izvinjenje.

Poslije svega što se dogodilo, Fudbalski savez Portugala pokrenuo je disciplinski postupak protiv njega i sada je donijeta konačna odluka. Ronaldo je suspendovan na 30 dana i uz to je kažnjen sa 255 evra. Kazna koja je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama.

Vidi opis Kristijano Ronaldo suspendovan: Donijeta odluka o kazni, ali je jedan detalj presmiješan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Navijači ismijavaju Savez zbog odluke o finansijskoj kazni. Prave razne šale na račun toga i nije im baš najjasnije zbog čega su uopšte dodjeljivali novčanu kaznu ako je takva za igrača koji je zaradio milione u karijeri.

Ono što nije objašnjeno jeste od kada je tačno počela da teče kazna i kada bi mogao da se vrati Ronaldo. Ako se računa od 9. oktobra kada je otvoren disciplinski postupak, onda to znači da će da bude na raspolaganju već u novembarskom "prozoru" i mečevima protiv Danske (14. novembar) i Velsa (17. novembar). A ako se računa od datuma objave, odnosno današnjeg dana, onda će propustiti oba meča. Doduše, znajući Ronalda i odnose kakvi važe u reprezentaciji, mnogo je veća vjerovatnoća da će igrati na obje predstojeće utakmice.

Šta je Ronaldo tražio od selektora?

OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been suspended for 30 days plus fined for €255.The decision has been made by Portugal Federation after he left the national team’s camp in Denmark.Cristiano himself had suggested a punishment after apologizing for that. https://t.co/oXEXM4JaI7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)October 19, 2026

Ronaldo je izdao saopštenje u kom je objasnio kakvo izvinjenje je tražio od selektora Žesusa i šta je zahtijevao od njega da kaže na konferenciji za medije. Tražio je da ovo izgovori:

"Napravio sam grešku poslavši nekoga ranga Pelea ili Maradone na zagrijevanje, a ne uvodeći ga potom u igru. Da se to dešava danas, ne bih to uradio", tražio je Kristijano Ronaldo da pročita od svog selektora dodajući: "Da zatvorim ovu temu: želim Kristijana Ronalda u reprezentaciji. Zapravo, ne želim ga malo, želim ga mnogo. Srećom, i on vjeruje u mene. Vjerovao je u Al Nasru, a vjeruje i ovdje."