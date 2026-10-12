Kristijano Ronaldo: "Ja sam najveći fudbaler ikada i tačka"

Nakon sukoba sa selektorom, Ronaldo je izbačen iz reprezentacije Portugala, ali ostaje uvjeren da je najbolji fudbaler u istoriji.

Izvor: JOHAN NILSSON / AFP / Profimedia

Portugalski napadač Kristijano Ronaldo (41) izjavio je da je najveći fudbaler svih vremena. Iako je to tema o kojoj bi možda drugi trebalo da polemišu, nije iznenađenje što je Ronaldo od svih velikih fudbalera jedini koji je imao hrabrosti za ovakvu izjavu, što recimo ne bi nikada palo na pamet Leu Mesiju.

"Možete da više volite Pelea, Mesija ili Maradonu, razumijem to i poštujem. Ali da neko kaže da Kristijano nije kompletan igrač? To je laž. Ja sam najkompletniji", rekao je Kristijano Ronaldo u intervjuu za Si-En-En (CNN) i potom naglasio: "Ja vjerujem da sam najbolji fudbaler u istoriji. Ja nisam vidio boljeg od mene".

"Istorija je već ispisana. Biću iskren, mogao bih danas da završim karijeru i ne bih se kajao ni oko čega. Ali još sam u veoma dobroj formi, i dalje uspevam da pravim razliku. Tako da umjesto da razmišljam dugoročno živim u trenutku".

Ronaldo odgovorio kritičarima

Jedan od najboljih strijelaca svih vremena vjeruje da sa koliko god golova završio karijeru, to neće promijeniti njegov stav - smatra da je odavno najbolji ikada: "Ljudi nisu dovoljno cijenili moje golove, taj trenutak. Više su govorili o tome što mi nedostaje 85 golova do 1.000 gola, što nešto i promašim. Ne dopada mi se to, ali neke stvari se dese prirodno. Da li postigao 920, 925 ili 930...Ja sam najbolji u istoriji i tačka".

"Kada govorimo o golovima. Brojke sve govore. Neću da kažem ni da moram da stignem do tog 1.000 gola u karijeri, ali ako bih uspio to bi bilo fantastično...", zaključio je on.

Trenutno izbačen iz reprezentacije Portugala

Kristijano Ronaldo je trenutno izbačen iz reprezentacije Portugala nakon što se sukobio sa selektorom Žoržom Žezusom, kao i sa čelnicima Saveza. Ronaldo je bio ljut jer mu je selektor obećao da će igrati na meču protiv Norveške, da bi potom ipak odlučio da ga ne koristi na terenu, iako ga je poslao na zagrijavanje.

Zbog toga je Ronaldo napravio haos u reprezentaciji Portugala, napustio je kamp državnog tima i otpočeo je sukob sa Žezusom koji je rekao da su mu vrata i dalje otvorena, ali da će morati očigledno neke stvari da isprave.

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Pogledajte 01:05 Kristijano Ronaldo tuguje zbog ispuštene titule zbog kiksa na Al-Nasr Al-Hilal Izvor: YouTube/AlfonsoR10 Izvor: YouTube/AlfonsoR10

(MONDO)