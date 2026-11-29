Samo tri dana nakon iscrpljujućeg duela sa Atalantom, Luka Juričić je hladnokrvnim penalom u nadoknadi srušio Sarajevo (3:2).

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Napadač Luka Juričić bio je apsolutni junak velikog preokreta protiv Sarajeva (3:2) u derbiju 15. kola Premijer lige BiH, nakon što je u sudijskoj nadoknadi hladnokrvno realizovao jedanaesterac za trijumf svog tima.

Upravo je Juričić u posljednjim trenucima susreta preuzeo ogromnu odgovornost i donio crveno-plavima velika tri boda, samo tri dana nakon teškog evropskog ispita protiv Atalante.

"Teška je utakmica, pogotovo što igramo tri dana nakon još izuzetno teške utakmice protiv Atalante u Konferencijskoj ligi. Meč je bio onakav, što kažu, pravi prvenstveni – puno faulova, tuče, ali mislim da je na kraju presudio naš kvalitet i odnosimo tri boda", poručio je Juričić nakon susreta.

Posebnu težinu njegovom pogotku sa bijele tačke daje činjenica da je u prvom ovosezonskom okršaju ova dva rivala na Koševu propustio priliku da bude precizan sa jedanaest metara. Zbog toga, kako kaže, nije imao nikakvu dilemu ko će izvesti penal u nadoknadi.

"Želio sam ponovo da šutiram penal baš iz razloga što sam protiv Sarajeva u prvom krugu takmičenja na Koševu promašio jedanaesterac. Želio sam danas opet da šutiram i da pokažem da je ono bila slučajnost. Vjerovao sam u sebe da ću zabiti penal i eto", zaključio je golgeter Borca.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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