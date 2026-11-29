Porazom od Španije, reprezentacija Grčke ostala bez šanse da stigne do Svjetskog prvenstva koje se igra naredne godine.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Grčke neće igrati na Svjetskom prvenstvu u košarci, pošto je porazom od Španije (83:74) izgubila šanse da se nađe među najboljim selekcijama planete. Meč u kojem nisu imali ulogu favorita bio je presudan za reprezentaciju Grčke, koja je potpuno podbacila u ovom kvalifikacionom ciklusu.

Ostaće zapisano da prvi put nakon 2002. godine Grci neće učestvovati na Mundobasketu. Ujedno, to znači da na najvećoj smotri svjetske košarke nećemo gledati Janisa Adetokunba, ali ni druge grčke košarkaše koji su članovi Olimpijakosa, Panatinaikosa i drugih evropskih velikana.

AN ABSOLUTE SHOCKER After winning in the 2025 EuroBasket, GREECE is ELIMINATED in the 2027 FIBA World Cup Qualifiers Greece will NOT play in a World Championship for the first time after 2002 #FIBAWC #StepItUp https://t.co/KTl8BghQ8O — Eurohoops (@Eurohoopsnet)November 29, 2026

Tokom prve faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Grčka je bila u grupi sa Crnom Gorom, Portugalom i Rumunijom, a imala je polovičan učinak. Na svom terenu savladali su Rumuniju, zatim pobijedili i Portugal u gostima, pa kod kuće izgubili od Crne Gore kojoj su se revanširali u gostima. Uslijedili su porazi od Rumunije u gostima i Portugala na svom terenu.

Uslijedilo je spajanje sa drugom grupom, u kojoj je Grčka nastavila da bilježi loše rezultate. Poraženi su na gostovanju Ukrajini, pa su nakon produžetka pobijedili Španiju na svom terenu, a onda su uslijedila još dva bolna poraza. Prvo na svom terenu nakon produžetka protiv Gruzije, a zatim i u Španiji - za kraj sna o Mundobasketu.

Nakon odigranih deset mečeva selekcija Grčke ima učinak 4-6 i zauzima posljednje mjesto u svojoj grupi. Na vrhu tabele su Španija i Gruzija sa skorom 7-3, Ukrajina ima 6-4, dok su Portugal i Crna Gora na učinku 5-5. Pogledajte tabelu:







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