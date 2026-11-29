Mnogo će se pričati o remiju Arsenala i Mančester sitija u Premijer ligi, posebno kroz prizmu VAR tehnologije.

Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Fudbaleri Arsenala i Mančester sitija odigrali su neriješeno (2:2) u derbiju 12. kola Premijer lige. Tim bodom mogu da budu mnogo zadovoljniji fudbaleri tima iz Londona, pošto ih je u dva navrata pogledala sreća - VAR je oba puta donio odluke u njihovu korist, iako je bilo jako diskutabilno. Ali, da krenemo redom...

Počelo je vrlo burno u Londonu! Poslije manje od 15 minuta igre već su žute kartone imali Rikardo Kalafjori, Mikel Merino i trener Mikel Merino, a samo nekoliko minuta kasnije "požutio" je i Enco Fernandez na drugoj strani. Već do poluvremena vidjeli smo 19 prekršaja, što je neobično za nivo Premijer lige.

Vidjeli smo, istina i dva gola - prvo je Erling Holand pogodio nakon maestralnih poteza Joška Gvardiola, a onda je nakon spektakularne asistencije Mikela Merina pogodio i Kai Haverc, za izjednačenje prije pauze.

Derbi 12. kola Premijer lige između Arsenala i Mančester sitija. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Bolju igru od rivala Mančester siti je "naplatio" u 48. minutu kada je Ajub Buadi proigrao Enca Fernandeza i omogućio mu odličnu šansu za postizanje gola. Od tog trenutka pa do kraja vidjeli smo dvije sporne odluke sudijskog tima i obje su išle u korist Arsenala!

Prvo je u 83. minutu meča Jurijen Timber postigao gol za 2:2, što je VAR dugo provjeravao. Pored toga da li je desni bek Arsenala igrao rukom, gledalo se i da li je Gabrijel napravio faul nad Đanluiđijem Donarumom, koji je pokazivao da je dobio udarac u glavu. Njegove pritužbe nisu uvažene, kao ni Sitijeve nekoliko minuta kasnije.

Nakon što je lopta očigledno pogodila u ruku Viktora Đokereša, nastala je ogromna gužva u kaznenom prostoru. Ponovo se gledao snimak, dugo je trajalo, ali... Ni ovog puta tehnologija nije pomogla Mančester sitiju.



