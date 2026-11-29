Navijači Novog Pazara tokom većeg dijela meča protiv Crvene zvezde pravili haos na stadionu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Novog Pazara poraženi su od Crvene zvezde (3:0) na svom terenu, ali to možda i nije najgora stvar - zbog ponašanja navijača klub bi mogao da bude dugoročno kažnjen!

Meč u Novom Pazaru prvo je kasnio šest minuta zbog bacanja pirotehnike, ubacivanja snijega u teren i grudvanja golmana Guteše, zatim je prekinut u drugom minutu kada su baklje napravile dimnu zavjesu iznad terena, pa ponovo u 10. minutu kada su navijači sa zapadne tribine grudvama gađali sudije. Taj prekid je potrajao desetak minuta, a ubrzo je uslijedio novi - opet zbog bakljade.

Vidi opis Novom Pazaru prijeti dugoročna kazna: Haos protiv Crvene zvezde skupo će ih koštati Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Navijači sa istočne tribine gađali su grudvama drugog pomoćnika u drugom dijelu meča, pa se može reći da su navijači sa čak tri tribine pravili incidente na ovom meču. I niko neće blagonaklono gledati na takav razvoj situacije u Novom Pazaru tokom meča protiv Crvene zvezde.

Disciplinski organi Zajednice Superligaša i Fudbalskog saveza Srbije vjerovatno će zbog svega viđenog odrediti novu, dugoročnu kaznu za Novi Pazar. Bilo je i djelimičnog pražnjenja tribina, što bi moglo da "pojača" kaznu za domaćina.

Vidi opis Novom Pazaru prijeti dugoročna kazna: Haos protiv Crvene zvezde skupo će ih koštati Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 23 / 23

Po svemu sudeći, stadion Novog Pazara bi mogao da bude zatvoren na duži vremenski period. Kazna će biti prenesena na proljećni dio sezone, kada će se tim Nenada Lalatovića sa protivnicima odmjeravati pred praznim tribinama.