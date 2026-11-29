Nakon iscrpljujućeg duela sa Atalantom, fudbaleri Borca pronašli su snagu za nevjerovatan preokret u nadoknadi protiv Sarajeva (3:2), a trener Vinko Marinović poručio je da je ovaj trijumf prava nagrada za sve što su njegovi momci pokazali.

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Fudbaleri Borca su nakon nesvakdašnjeg preokreta trijumfovali nad Sarajevom (3:2) u derbiju 15. kola Premijer lige BiH.

Bili su izabranici Vinka Marinovića u zaostatku tokom nadoknade drugog dijela, ali su u posljednjim minutima dva puta uspjeli da zatresu mrežu i upišu pobjedu poslije bolnog evro-poraza od Atalante.

"Čestitam svojim momcima. Danas se vidjelo na utakmici koliko nas je potrošio meč koji smo igrali u Evropi – fizički i mentalno. Imali smo dosta problema oko povrijeđenih igrača, a i danas smo imali prinudnih izmjena, ali sve u svemu, momci su ponovo pokazali karakter. Vjerovali su do kraja, vjerovali smo svi i na kraju uspjeli da dođemo do pobjede", poručio je Marinović nakon meča.

Trener crveno-plavih smatra da je ovim trijumfom ekipa nagrađena za prethodni period i nesrećno izgubljene bodove na međunarodnoj sceni.

"Možda nam se sad vratilo ono što nismo dobili na prošloj utakmici protiv Atalante. U prvom poluvremenu jesmo došli do vodstva, ali po reakcijama igrača, u duel-igri i na drugoj lopti nismo bili dovoljno kvalitetni. Nismo uspjeli uspostaviti posjed i dozvolili smo protivniku da iz jedne situacije dođe do izjednačenja", analizirao je Marinović prvi dio igre.

U nastavku susreta viđena je drugačija slika na terenu, uprkos tome što je Sarajevo bilo veoma opasno iz kontranapada i stiglo do preokreta.

"U drugom poluvremenu smo željeli da dođemo do posjeda i uspostavimo igru. U nekim momentima smo uspjeli, ali je i Sarajevo bilo izuzetno opasno, pogotovo u tranzicijama po osvojenoj lopti, te su došli do drugog vodstva. Međutim, ponovo smo izmjenama i igrom koju smo poslije toga nametnuli uspjeli doći do veoma važne i bitne pobjede. Zaista su ove dvije utakmice bile izuzetno teške i zahtjevne, tako da nam je ovo sigurna nagrada za sve što smo igrali do sada", dodao je Marinović.

Posebne pohvale na kraju su dobili rezervisti Matej Deket i Luka Juričić, koji su ušli sa klupe i režirali preokret u finišu utakmice.

"Sigurno da je zaslužna čitava ekipa, kao što sam i rekao. Dosta smo se iscrpili, a desilo nam se i još nekih povreda danas na utakmici. Bilo je jako teško i zahtjevno, ali ponovo su do izražaja došli Deket i Luka, koje smo svjesno ostavili na klupi kako bismo ih ubacili u drugom poluvremenu i došli do ovog rezultata. Još jednom čestitam svim igračima, a posebno njima dvojici jer mislim da su još jednom potvrdili svoj karakter i kvalitet", zaključio je Marinović.