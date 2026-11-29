Srpski košarkaš Nikola Jović govori o svojoj ulozi u timu Majamija i pritiscima s kojima se suočavaju mladi igrači u klubovima poput Zvezde i Partizana.

Izvor: MN PRESS

Iako nije sa timom u Beogradu Nikola Jović neprestano misli na saigrače iz nacionalnog tima. Srpski košarkaš je u razgovoru za Koš magazin govorio o ulozi koju ima u Majamiju, ali i o evropskoj košarci.

Nikola Jović u Majamiju nema najsjajniju minutažu, ipak se može reći da u odnosu na prošlu sezonu ima nešto važniju ulogu u timu Erika Spolstre. Zasad bilježi 3,8 poena, 2,8 skokova i 1,6 podijeljenih lopti za nešto manje od 13 minuta na terenu.

"Trudim se da se izborim za svoje mjesto. Već pet godina sam u Majamiju i imam utisak da se iz sezone u sezonu ponavljaju slične stvari. Ipak, ne odustajem i pokušavam da zadržim pozitivan stav. Zadovoljan sam što ekipa ove godine pruža dobre partije, iako moj doprinos kroz minutažu nije onakav kakav bih želio. Nastaviću da radim kako bih dobio više prostora", rekao je Jović.

Iako nema ulogu kakvu je recimo prije dvije sezone imao, Jović se ne žali.

"Teško bi bilo da se žalim kada radim posao koji volim, i to na najvišem mogućem nivou, uz finansijske uslove kakve imam. Smatrao bih sebe nezahvalnim kada bih zbog toga bio nezadovoljan. Uživam u onome što radim, a svakodnevno nastojim da napredujem. Ipak, prioritet mi je da se izborim za veću minutažu", poručio je srpski košarkaš.

"Imaju predrasude prema Evropi"

Nikola Jović nema veliko iskustvo u Evropi, s obzirom na to da ima 23 godine, a još od 2022. je "preko bare". Ipak, prati dešavanja u Evroligi, ali i u domovini.

"Mislim da je sasvim očekivano što u Evropi ima toliko Amerikanaca. Njihova zemlja iznjedri najveći broj vrhunskih košarkaša, pa je prirodno da mnogi završavaju na evropskom tržištu. Uz to, veliki broj njih ima određene predrasude prema Evropi i ne odlučuje se lako za dolazak. Ne bih mogao da izdvojim samo jedan razlog zbog kojeg stranci dobijaju toliko prilika. Možda je problem u nedostatku domaćeg talenta, možda u tome što treneri imaju više povjerenja u inostrana pojačanja. Vjerovatno je u pitanju kombinacija različitih okolnosti zbog kojih se stvara utisak da su stranci uvijek bolji izbor", objasnio je Jović.

"Mladim igračima nije lako u Zvezdi ili Partizanu"

Reprezentacija Srbije bije bitku za plasman na Svjetsko prvenstvo, ali u tom pohodu trenutno ne može da računa na NBA igrače. Među njima je i Nikola Jović koji je tokom ljeta bio više nego sjajan u nacionalnom dresu. Ipak, igrač Majamija je svjestan pritiska koji igrači imaju u klubovima i on se razlikuje od nacionalnog tima.

"Kad nastupamo za reprezentaciju, pokazujemo da pripadamo samom vrhu. Međutim, mladim igračima nije jednostavno da dobiju priliku u Zvezdi ili Partizanu. Dva loša rezultata u Evroligi mogu ozbiljno da utiču na čitavu sezonu. Nijedan od ta dva kluba već dugo nije stigao do Fajnal-fora, a Partizan je svojevremeno bio nadomak završnice kroz plej-of seriju sa Real Madridom. Ipak, mislim da se domaćim momcima ne ukazuje dovoljno povjerenja.

Ne mogu da krivim trenere zbog toga, jer su i oni pod ogromnim pritiskom i njihov osnovni zadatak je da pobjeđuju. Vjerovatno im je jednostavnije da se oslone na iskusne strance nego da rizikuju sa mladim domaćim igračima. Uvjeren sam, međutim, da među našim košarkašima ima onih koji zaslužuju znatno veću minutažu. U današnjoj košarci svaki posjed i svaki minut nose veliki značaj, pa se greške teško praštaju. Zbog toga treneri uglavnom biraju igrače u koje već imaju izgrađeno povjerenje", zaključio je Jović.