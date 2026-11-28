Srpski košarkaši u NBA ligi, poput Jovića i Topića, njeguju posebnu vezu i podršku, što je ključno za njihov uspjeh i zajedništvo.

Izvor: MN PRESS

Srpska zajednica u NBA ligi možda nije brojna, ali je veza između košarkaša i te kako jaka. To se još jednom pokazalo uoči utakmice između Majamija i Oklahome, odigrane 23. novembra, kada je Nikola Jović ugostio Nikolu Topića i pokazao koliko znači podrška sunarodnika, posebno u teškim trenucima.

Uoči duela koji je Majami dobio rezultatom 123:113, Jović je organizovao večeru za mladog plejmejkera Oklahome. Bilo je to u skladu sa nepisanom tradicijom među srpskim NBA igračima - kad god jedan od njih dođe u grad u kojem nastupa drugi, podrazumijeva se da će se vidjeti i provesti vrijeme zajedno. Košarka, međutim, nije bila jedina tema. Pričali su i o životu, a Jović je nakon utakmice otkrio koliko ga je impresionirala snaga karaktera njegovog mlađeg kolege.

"Rekao sam mu da sam jednostavno zadivljen time koliko je snažna osoba. Kroz sve ono što je prošao ne bi mogao svako da prođe. Mnogo ga volim", rekao je Jović za "The Oklahoman" nakon pobjede Majamija nad Oklahomom.

Jovićeve riječi imaju posebnu težinu kada se uzme u obzir kroz kakve je sve izazove Topić prošao od dolaska u NBA ligu. Mladi srpski košarkaš do sada je odigrao svega 22 utakmice, a njegov početak karijere obilježili su teška povreda prednjih ukrštenih ligamenata, borba sa rakom testisa, operacija leđa i još nekoliko zdravstvenih problema.

Ipak, Topić nije ostao sam u svim problemima i ono najvažnije - nije odustao.

"Nema nas mnogo, zato moramo da budemo zajedno"

Koliko Topiću znači podrška sunarodnika, potvrdio je i sam. U razgovoru za "The Oklahoman" u srijedu, mladi plejmejker istakao je da srpski košarkaši u NBA ligi imaju poseban odnos i da jedni drugima uvijek mogu da budu oslonac.

"To mi zaista mnogo znači. Nema nas mnogo, tako da moramo da budemo zajedno. Mnogo mi pomažu. Ne razgovaramo svakog dana, ali su uvijek tu da mi pomognu, kao što sam i ja tu za njih ako mogu. To je zaista sjajno", poručio je Topić.

I baš kao što je Topić rekao, možda nisu brojni, ali su jedinstveni. Srpska zajednica u NBA ligi neprestano govori o tome kako provodi vrijeme zajedno kad god se za to ukaže prilika.