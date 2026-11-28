Haos na meču poljske treće lige.

Izvor: Twitter/Screenshot

S vremena na vrijeme gledamo upade na travnjak tokom fudbalskih utakmica, uglavnom kako bi se privukla pažnja ili pozdravio omiljeni fudbaler, ali iz Poljske stiže nevjerovatna scena.

Jedan od posjetilaca utakmice treće lige između Stal Stalove Vole i rezervnog tima varšavske Legije odlučio se da uđe na teren, ali ne trčeći, već na električnom trotinetu.

Ovaj fudbalski "uljez" provozao se terenom na trotinetu i ostavio u čudu igrače, ali i sve one koji su gledali meč.

Sudija je odmah prekinuo meč, a radnici obezbjeđenja su ga na kraju ipak udaljili i meč je nastavljen. Pogledajte ovu nevjerovatnu scenu!