Neobična situacija na meču San Antonija i L.A. Lejkersa gdje je jedan navijač htio da tuče Luku Dončića kada je prišao njegovoj ženi.

Izvor: Twitter/@UnderdogNBA

Dok je Luka Dončić izlazio sa terena i bio na putu ka svlačionici, bacio je znojnicu sa ruke u pravcu jedne navijačice iz prvog reda, a kada je čuo da joj nije potrebna - vratio se po nju. Međutim, kada je došao tamo, suprug navijačice ga je odgurnuo s leđa, zbog čega je došlo do gužve na terenu.

Umiješali su se iz Lejkersa i razdvajali su ih, dok su takođe reagovali i sa klupe San Antonija, spriječivši veći incident koji bi pokvario veče i zapravo odličnu utakmicu koju su odigrala dva tima. Pogledajte taj incident:

Luka Doncic flung an elbow band at fan, then turned around to get it back…The fans husband was offended and shoved Luka.What is going on?? https://t.co/qRu2ZMrBhw — Legion Hoops (@LegionHoops)November 28, 2026



Pogledajte i iz drugog ugla kako je izgledao incident:

someone had something to say to Luka https://t.co/PHCaMQWOgo — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24)November 28, 2026



Inače, Luka Dončić je na konferenciji za medije pokušao da spusti tenzije i da objasni incident koji se dogodio: "Na skoro svakoj utakmici bacim znojnicu ka navijačima. Čuo sam da ne želi, vratio sam se po nju, a onda me je on gurnuo i dao sam nekom drugom. To je to", rekao je Slovenac.

Šta se desilo na meču?

San Antonio je inače u drami pobijedio L.A. Lejkerse 99:96 i obezbedio plasman dalje u NBA kupu, što nije na kraju uspio ni Dončićev tim, a ni Jokićev. I ovoga puta Dončić je igrao sjajno i meč je završio sa 31 poenom, šest skokova i osam asistencija, uz vrhunske procente šuta za dva poena (13/18), ali jako loše za tri (1/13).

Što se tiče Spursa, interesantno je da je Viktor Vembanjama bio "tek drugi strijelac" sa 25 poena i 16 skokova, a poen više dao je Kesl - 26 poena i devet asistencija.

NBA rezultati 28. novembar: