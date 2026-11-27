Košarkaški klub Panatinaikos podnio je prijave zbog uvreda na račun Dejana Bodiroge tokom utakmice protiv Hapoela.

Izvor: EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU

Košarkaški klub Panatinaikos podnio je dvostruku prijavu protiv svog najvećeg rivala Olimpijakosa i njegovog trenera Jorgosa Barcokasa - jednu prijavu Evroligi, a drugu Disciplinskoj komisiji grčkog prvenstva (ESAKE). Između ostalog, prijave su podnesene i zbog skandaloznih uvreda upućenih predsjedniku Evrolige Dejanu Bodirogi, legendi Panatinaikosa.

"Zeleni" su se najprije obratili Evroligi zbog incidenata koji su se dogodili u dvorani "Sunel arena", gdje je Olimpijakos domaćin, tokom utakmice protiv Hapoela iz Tel Aviva. Kako se navodi u prijavi, navijači Olimpijakosa su tokom tog meča skandirali pogrdne parole na račun Dejana Bodiroge, trenera Hapoela Dimitrisa Itudisa i prvog čovjeka Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa.

Pored toga, sa tribina su upućivani i povici Tajriku Džonsu, kojeg su pristalice crveno-bijelih podsticale da "dijeli udarce", a istaknuti su i sporni transparenti, uključujući i onaj usmjeren protiv Manosa Papadopulosa, koji važi za potencijalnog kandidata za predsjednika Košarkaškog saveza Grčke (EOK).

Iz atinskog kluba naglašavaju da ovi incidenti nisu uneseni u zvanični zapisnik sa utakmice, zbog čega zahtjevaju hitnu i detaljnu istragu Evrolige.

Istovremeno, Panatinaikos je podnio prijavu i Disciplinskoj komisiji grčke lige (ESAKE). U njoj se traži pokretanje postupka protiv Olimpijakosa zbog, kako se navodi, "crtanja mete na čelo sudijama", ali i protiv trenera Jorgosa Barcokasa zbog njegovih izjava nakon meča sa Hapoelom, u kojima je komentarisao novčanu kaznu od 50.000 evra koja mu je ranije izrečena.

Na kraju, "zeleni" su u prijavu uvrstili i zvanično saopštenje Olimpijakosa izdato nakon što je Panatinaikos oslobođen optužbi u slučaju koji je mogao da rezultira oduzimanjem dva boda.