Reprezentacija Srbije do 17 godina saznala je da će se u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Kataru sastati sa Kinom.

Izvor: FSS

Reprezentacija Srbije u uzrastu do 17 godina igraće na Svjetskom prvenstvu u Kataru protiv selekcije Kine. To je epilog komplikovane računice pred nokaut fazu, u kojoj će Srbija i Kina igrati u utakmici šesnaestine finala.

Srpski talenti su sa tri pobjede (Honduras, Japan, Kolumbija) izborili plasman kao sedmi u ukupnom plasmanu, uz gol-razliku 3:0. Sa druge strane, Kinezi su ušli u sljedeću fazu kao trećeplasirani u grupi u kojoj su bili rival Maroka (2:2), Španije (0:5) i Fidžija (8:0).

Pobednik meča Srbija - Kina igraće u osmini finala protiv pobjednika susreta Francuska - Uganda. U istom dijelu "kostura" nalaze se i parovi Južna Koreja - Japan i Egipat Kolumbija i to su potencijalni protivnici srpskog tima u polufinalu.