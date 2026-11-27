Reprezentativac BIH bijesan jer mu na vrijeme nije javljeno da je FIBA tražila novac za osiguranje. Rok za plaćanje istekao, potvrdili su iz KSBIH.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Nova drama u bh. sportu, ovog puta u košarkaškoj reprezentaciji BIH. Džanan Musa trebao je da je priključi „zmajevima“ za nedjeljni meč protiv Litvanije u Sarajevu, ali najbolji bh. košarkaš ipak neće moći da igra jer Košarkaški savez BIH nema novac za osiguranje.

Genesek KSBIH Dževad Alihodžić potvrdio je da je KSBIH dobio zahtjev FIBA da se plati 36.000 KM za osiguranje Džanana Muse, ali da savez taj novac nema.

"Mi to zaista ne možemo platiti jer smo imali ogromne troškove u ovom mjesecu za pripreme ženske i muške seniorske reprezentacije“, naveo je Alihodžić između ostalog.

U međuvremenu Musa je saznao za problem i odmah se oglasio.

"Jedna velika sramota. Bez ikakve najave prema meni i ljudima u mom timu, danas nas je zadesila ova informacija.

Blago je reći da sam u šoku jer je ovo i moja prva informacija. Kao i u prošlosti što se tiče povreda, gdje su slati medicinski dokazi, javnost nije bila upućena u iste, a ja nisam imao snage da se svaki put iznova'pravdam'.

Uz sve ovo nadam se da će država koju volim i za koju igram naći rješenje iz ove nemile situacije i spasiti nas velike bruke! Ja sam spreman i željan igre! Za BiH", naveo je Musa u objavi na Instagramu, a potom u novoj objavi rekao da bi on platio iz svog džepa osiguranje.

"I za informaciju, operacija oka se desila u subotu gdje imam još uvijek 9 šavova u oku i uz to sam mogao da kažem imam povredu ne mogu da dođem, ali uprkos svemu sam došao spreman da se borim za BiH. I dalje sam spreman da igram, čekam informaciju. Ne mogu vam opisati frustraciju i kako se trenutno osjećam, jer sam za informaciju o problemu sa osiguranjem saznao bukvalno pola sata poslije mogućnosti da se problem riješi, jer na kraju krajeva bih ja to riješio iz vlastitog džepa kao i mnogo toga do sad, ali to sad nije tema. Ali da je dalje nam da će se ovo riješiti i da ću igrati u nedjelju pred vama. Volim te BiH“, istakao je Musa.

Izvor: Instagram/dzananmusa

Uprkos neupitnoj želji košarkaša Dubaija da se ovaj problem riješi izgleda je prekasno za to, što je i sam Musa pomenuo.

Član Upravnog odbora KSBIH Siniša Kovačević otkrio je da je FIBA prvo tražila 36.000 evra, a potom da je taj iznos smanjen na 18.000 evra, ali čini se da je rok prošao.

"Ne znam, ne mogu da kažem. Prošao je rok, jučer je bio četvrtak kada su oni poslali taj dopis, a danas je bio posljednji radni dan. Šta znači da kažemo: 'Evo, skupit ćemo mi, dat ćemo privatni nova', ali kako platiti i na koji način? To je stvarno situacija bezveze“, rekao je Kovačević za "klix.ba".