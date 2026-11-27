Reprezentacija Srbije do 17 godina ostvarila je tri pobjede na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a selektor Matić poslao je poruku zahvalnosti domovini. Na tribinama je bio i slavni Englez, Dejvid Bekam

Izvor: FSS

Reprezentacija Srbije u uzrastu do 17 godina fenomenalno je prošla prvu fazu Svjetskog prvenstva u Kataru - sa tri pobjede u isto toliko utakmica. Srpski tim je pobijedio Honduras, Japan i ovog petka Kolumbiju, za osvajanje prvog mjesta i za direktan plasman među 32 najbolje ekipe na svijetu.

Generacija igrača rođenih 2009. i 2010. godine pod vođstvom Igora Matića je ostvarila veliki cilj i potvrdila da pripada društvu najboljih u svom uzrastu.

"Imali smo sigurno najtežu grupu", rekao je selektor Igor Matić, koji je poslao poruku zahvalnosti svima u Srbiji.

"Pobijedili smo šampiona Azije, sada i prvaka Južne Amerike, selekciju koja je kao i mi imala dvije pobjede, reprezentaciju koja je u finalu Južne Amerike pobedila Argentinu 4:0, prije toga u polufinalu Brazil sa 3:0! Zato svaka čast igračima, stručnom štabu, navijačima koji ovde uz nas. Hvala i pozdravljam i ljude u Srbiji koji nas prate. Bilo je trenutaka kada smo patili tokom meča, ali ovo su momci koji imaju karakter, jedno nevjerovatno zajedništvo, timski duh. Ostvarili smo lep uspeh u grupi, ali sada prvo da se dobro odmorimo, a onda pripremimo za duel u nokaut fazi"

"Momcima sam još na Ubu rekao najvažnije"

Kombinovao je selektor za utakmicu sa Kolumbijom, pružio povjerenje i igračima sa manjom minutažom. Svi su opravdali povjerenje, pokazali kvalitet i karakter.

"Od prvog dana ističem, ne postiji prva, druga ekipa, postoji samo jak timski duh, požrtvovanje u svakom trenutku.Takmičenje je jako zahtjevno, igra se na tri dana, dosta je iscrpljujuće, svaki igrač nam je bitan. Sada smo se uvjerili koliko te riječi dobijaju na težini. Niko ovde nije slučajno, svako zaslužuje ovo takmičenje. Rekao sam momcima još tokom priprema na Ubu, svi ste važni, svaki pojedinac i svako će imati minutažu. Svi su dakle bitni, a iz tog zajedništva i timskog duha uvijek iskoči pojedinac. Danas je Grujić postigao gol, ali defanziva je bila dobra, možda malo da se još nametnemo sa loptom, ali nije lako protiv ovakvih reprezentacija koje su fizički izrazito moćne. Veoma sam ponosan na igrače, stručni štab, dobro smo spremili utakmicu. Igrače, ne sumnjam ni malo, očekuje jedna lepa, vrhunska karijera".

"Bekam? Nisam ga vidio"

Srbiju gledaju ozbiljna fudbalska imena, danas je u VIP loži kompleksa bio i Dejvid Bekam. Da vidi pobjedu Srbije.

"Lijepo je sve to, istina nisam ga vidio, jer sam bio fokusiran na teren. Sada pričati o Bori ili Bekamu, šta reći, osim lijepo je vidjeti kada te tako velika imena prate. Mislim da Srbiju prezentujemo na pravi način, ali ja nisam čovek euforije. Sutra će ovo sve biti arhivirano, a misli okrenute ka novom meču", zaključio je Igor Matić.