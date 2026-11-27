"Zmajevi" će biti bez najboljeg igrača protiv Litvanije zbog pomalo bizarnog razloga.

Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarka reprezentacija BIH sve je dalje od Svjetskog prvenstva nakon poraza 113:101 na gostovanju na Islandu.

"Zmajevi“ naredni meč igraju protiv Litvanije u Sarajevu i trebali su da budu jači za Džanana Musu, ali po svemu sudeći neće moći da računaju na najboljeg bh. košarkaša.

Igrač Dubaija doputovao je u Sarajevo kako bi se proidružio reprezentaciji BiH, ali to se ipak neće desiti iz prilično bizarnog razloga – Košarkaški savez BiH nema potreban novac za njegovo osiguranje.

"Prije dva dana je stigao zahtjev FIBA, koji nas je prilično zatekao. Riječ je o 36.000 KM za osiguranje Džanana Muse. U obrazloženju se navodi da je takav iznos određen zbog specifične zdravstvene prošlosti igrača i visine njegovog ugovora u Dubaiju. Mi to zaista ne možemo platiti jer smo imali ogromne troškove u ovom mjesecu za pripreme ženske i muške seniorske reprezentacije. Želja Džanana Muse da nastupi za nacionalni tim nije upitna, to potvrđuje i njegov dolazak u Sarajevo, ali ovo je zaista nepremostiva prepreka za nas u aktuelnim okolnostima", rekao je generalni sekretar KSBiH Dževad Alihodžić, prenijele su „vijesti.ba“.