Nenad Lalatović ističe Mateja Gaštarova kao najboljeg veznog igrača, koji može donijeti 20 miliona evra Crvenoj zvezdi. Pita se zašto ga Rijera onda koristi u odbrani.

Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages / Bane T. Stojanovic/ATAImages

Novi Pazar u nedjelju od 15.30 dočekuje Crvenu zvezdu koja se danas vraća sa teškog gostovanja u Belgiji, gdje je tek u 85. minutu uspjela da izbjegne poraz. Jedini gol za crveno-bele dao je Matej Gaštarov, koji se pomjerio sa mjesta desnog beka u vezni red u nastavku utakmice, što mu je i te kako prijalo.

Ipak, njegovom treneru Albertu Rijeri nije prijalo da se diskutuje o tome, zato je digao ton na novinare, dok je meč s punom pažnjom pratio i jedan od najboljih srpskih trenera Nenad Lalatović.

"Želim da čestitam Crvenoj zvezdi na igri protiv Genta. Dominirala je svih 90 minuta i apsolutno zaslužila da pobedi. To nam govori da moramo da budemo veoma oprezni pred nedelju, jer Zvezda kako vreme odmiče igra sve bolje. S obzirom na budžet, kvalitet igrača i trenera kojeg ima, to je na neki način i normalno. Rijera pokazuje da je kvalitetan trener i verujem da će Zvezda pod njegovim vođstvom biti sve bolja. U Evropi igra dobro, možda nema fenomenalne rezultate, ali se vidi rukopis trenera", rekao je Lalatović uoči meča i osvrnuo se na poziciju Mateja Gaštarova.

"Rijera nije neki rebus. Stručni štab i ja gledali smo dosta Zvezdinih utakmica. Imaju fenomenalne rotacije, igraju u formacijama 3-2-2-3 i 3-4-3, mijenjaju raspored igrača u zavisnosti od toga kako se protivnik postavi. U svakom trenutku znaju šta hoće i teško im je parirati. Međutim, igra Gaštarov, koji je najbolji vezni igrač - vidjeli ste ga kada je ušao u sredinu terena... Zašto od dobrog veznog igrača pravimo lošeg štopera? Zašto od lošeg desnog beka pravimo lošeg veznog igrača?".

"Taj mali je možda trenutno najbolji vezni igrač u ligi. Ako bude igrao na toj poziciji, prodaće se za 20.000.000 evra. To dijete nije štoper, ali Rijera ima svoju ideju - da sa njim pravi višak i iznosi loptu, jer ima fenomenalan korak i osjećaj za prostor".

"Zvezda mora da dominira"

Nada se naravno Lalatović da će sa Novim Pazarom uspjeti da iznenadi Crvenu zvezdu za vikend, ali je isto tako svjestan i toga da je srpski šampion daleko skuplji i kvalitetniji.

"Sa takvim igračima, reprezentativcima, nije normalno da Zvezda ne dominira u prvenstvu. Problem nas ostalih ekipa jeste kako da se suprotstavimo takvom budžetu i fondu igrača. Oni imaju 25 podjednako kvalitetnih igrača, mi ostali po 12-13 koje možemo da rotiramo, dok ostali nisu na tom nivou. Teško je opteretiti Crvenu zvezdu u domaćem prvenstvu onako kako je opterećena u Evropi. Volio bih da je drugačije, ali da bi bilo tako, superligaši moraju da imaju veće budžete", naglasio je Lalatović uoči meča.