Napadač Borca stao je rame uz rame sa Muhamedom Ibrahimbegovićem, koji je davne 1975. godine postigao šest golova za crveno-plave u Evropi.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbaleri Borca bili su sinoć na korak od istorijske pobjede u Evropi, ali se san o trijumfu nad Atalantom u završnici meča srušio kao kula od karata...

Pogocima Luke Juričića u 22. i Mateja Deketa u 30. minutu na semaforu Gradskog stadiona pisalo je velikih 2:0. Sve do 86. minuta su mreže mirovale, a onda je tim iz Bergama sa dva igrača više u završnici susreta postigao tri gola i ostavio crveno-plave bez bodova, ali i sa umanjenim šansama da na proljeće zaigraju u nokaut fazi.

Upravo je gol Juričića bio momenat za istoriju jer od sinoć legendarni napadač Borca Muhamed Ibrahimbegović više nije usamljen na prvom mjestu klupske liste strijelaca u evropskim takmičenjima!. Drugim riječima, sadašnji golgeter Borca izjednačio je rekord star 51 godinu!

Protiv "Boginje" je postigao svoj šesti evro-gol u crveno-plavom dresu, čime je stao uz rame sa ofanzivcem koji je bio član klupske generacije koja je sedamdesetih godina prvi put izvela Borac na evropsku scenu.

Vidi opis Luka Juričič izjednačio rekord Borca star 51 godinu: Legendarni "Fišer" više nije sam na prvom mjestu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 13 / 13

Prvi put je Juričić pogodio za aktuelnog šampiona BiH u Banjaluci protiv Levskog, 7. jula (1:1). Potom je bio strijelac jednog pogotka 16 dana kasnije u domaćem trijumfu nad Petrokubom (3:0), dok je protiv Vikingura poentirao tri puta – dvostruki strijelac je bio 20. avgusta na Islandu (1:3), dok je jedan gol postigao sedam dana kasnije na Gradskom stadionu (3:1).

Na kraju, šestu "recku" pored svog imena u klupskoj istoriji stavio je sinoć, u meču sa slavnim italijanskim timom koji je bio na konopcima, ali je volšebno uspio da se izvuče...

Do kraja Konferencijske lige Borac će odigrati još dvije utakmice. Desetog decembra biće gost Hartsa u Edinburgu, dok će sedam dana kasnije ugostiti Rigu. Crveno-plavi su nakon četiri kola na 26. mjestu, koje ne vodi u nokaut fazu, a trenutno imaju tri boda.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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