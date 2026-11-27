Fudbaleri banjalučkog Borca doživjeli su težak poraz od italijanske Atalante u utakmici Konferencijske lige, uprkos odličnoj igri tokom većeg dijela susreta.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Jedan od najistaknutijih pojedinaca u redovima crveno-plavih bio je Luka Juričić, koji je nakon meča istakao da je ovo jedan od najtežih poraza u njegovoj karijeri, ali i da ekipa ima mnogo razloga za ponos.

Borac je u potpunosti nadigrao favorizovanog rivala, vodio 2:0 pogocima Juričića i Mateja Deketa sve dok dva crvena kartona Abela Paskvala i Sebastijana Erere nisu prelomila susret u korist italijanske ekipe.

“Pa da, na kraju jako teška utakmica za nas i bolan poraz, sigurno jedan od bolnijih u mojoj karijeri. Imali smo ovakvu veliku ekipu, što se kaže, na konopcima i mislim dok smo bili ravnopravni da smo bili bolji protivnik na terenu, što se vidjelo i po rezultatu. Ali na kraju to je fudbal, dva crvena kartona, ekipa kao što je Atalanta to će iskoristiti. Oni su vrhunska evropska ekipa, osvajači Lige Evrope“, rekao je Juričić.

Napadač Borca smatra da je italijanski tim možda i potcijenio Banjalučane nakon nedavnog derbija protiv Intera iz Milana (4:4), dok su crveno-plavi u meč ušli sa jasnim ciljem i velikim samopouzdanjem.

“Uvijek je tako, znate, kad velika ekipa kao što je Atalanta igra protiv, ajmo reći, malog Borca u odnosu na njih - iako mi to ne mislimo - oni malo i potcijene, to je normalno. Igrali su prije tri dana sa Interom iz Milana pa sad igraju protiv Borca, moguće da nisu očekivali ovakav otpor. Međutim, mi smo vjerovali u sebe od početka i u utakmicu smo ušli sa poštovanjem, ali ne tolikim poštovanjem zato jer smo vjerovali u sebe i vjerovali smo da možemo. Ja sam bio uvjeren prije utakmice da ćemo mi danas ostvariti dobar rezultat i da ćemo se pokazati u pravom svjetlu, što je na kraju i bio slučaj“, naglasio je on.

Pred Borcem su još dvije ključne utakmice u grupnoj fazi - gostovanje kod Heartsa u Edinburgu i domaći duel protiv Rige. Juričić vjeruje da ovakav pristup garantuje prolazak dalje, uprkos kadrovskim problemima zbog suspenzija.

“Kad se pogleda sve ovo, moramo biti ponosni na sebe i kako smo odigrali utakmicu. Ako nastavimo u naredne dvije utakmice u Konferencijskoj ligi ovako igrati kao što smo danas, mislim da prolaz grupe ne bi trebao doći u pitanje. Daćemo sve od sebe, što bolje se oporaviti. Imamo sad dva crvena kartona u sljedećim utakmicama i eto, presudiće tu malo i širina kadra i svašta nešto. Moramo se skupiti i probati osvojiti što više bodova“, zaključio je Juričić.

(MONDO)