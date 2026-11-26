Italija je upisala pobjedu protiv Turske i tako dodatno zakomplikovala stvari u grupi gdje je i Srbija.

Izvor: MN Press/Printscreen/Flashscore

Loša vijest za Srbiju, ne samo zbog poraza u Litvaniji (97:78), već i zbog toga što je Italija pobijedila Tursku (86:72). Nadali su se "orlovi" da će Ergin Ataman da nam pomogne, umjesto toga se dogodilo upravo suprotno, Turci su doživjeli prvi poraz u ovim kvalifikacijama.

Dakle, situacije sa sada komplikuje dodatno i Srbija će sa Italijom igrati meč odluke za plasman na Mundobasket. Meč u nedjelju u "Pioniru" (19 časova) će biti od ogromnog značaja za obje ekipe, pobjeda bi tim Dušana Alimpijevića dovela na korak do cilja, poraz bi značio nove kalkulacije i probleme.

Vidi opis Loša vijest za Srbiju, Ergin Ataman nije pomogao "orlovima": U "Pioniru" se igra meč odluke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Dakle, sada je od velike važnosti da u Beogradu Srbija dođe do pobjede. Dobra vijest je da će na tom meču da bude pojačana igračima iz Evrolige, jer će doći čak 10 novih igrača. Prva je Turska sa skorom 8-0, Srbija i Italija imaju po 6-3, dok je Litvanija na 5-4. Bosna i Hercegovina i Island imaju po 3-5 i nemaju šanse za prolaz, BiH je skupo koštao poraz od Islanda (113:101).

Što se ovog meča tiče, Italijane su do trijumfa predvodili Niko Menion (17, 5as) i Momo Dijuf (17, 9sk). Na drugoj strani su se istakli Malači Flin (13, 5sk) i Metičan Birsen (13, 7sk).

Ko će igrati za Srbiju?

Izvor: MN PRESS

Odlična vijest za selektora Alimpijevića je što će dobiti veliko pojačanje i 10 novih igrača za duel sa Italijanima. Kako stvari stoje, ovo je spisak košarkaša koji bi trebalo da igraju u Pioniru:

Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Vanja Marinković, Arijan Lakić, Nikola Tanasković, Marko Gudurić, Vasilije Micić, Nemanja Dangubić, Filip Petrušev, Vladimir Lučić.







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(MONDO)