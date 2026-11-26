Zoran Bata Mirković oglasio se poslije žrijeba za Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine koje se održava u Srbiji i Albaniji.

Izvor: MN PRESS

Selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Zoran Mirković izjavio je večeras da je njegov tim dobio tešku grupu na Evropskom prvenstvu (U21) koje će naredne godine biti odigrano u Srbiji i Albaniji. Žrijebom je odlučeno da Srbija igra u grupi A protiv Poljske, Engleske i Francuske.

"Teška grupa. Igramo protiv aktuelnih evropskih prvaka Engleza, dobili smo Francuze koji su po renkingu najbolji u drugom šeširu, dobili smo Poljake koji su najbolji u trećem šeširu. Međutim, ovo je EP, tu nema lakih protivnika, mada ti se uvijek čini da je neka druga grupa lakša. Bilo kako bilo, imamo šest mjeseci da se pripremimo", izjavio je Mirković novinarima poslije žrijeba.

Vidi opis Bata Mirković poslije paklenog žrijeba: "Klubovi nisu dužni da puste igrače, ali se nadam da hoće" Žreb za Euro U21 Žreb za Euro U21 Žreb za Euro U21 Žreb za Euro U21 Žreb za Euro U21 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

On je istakao da se nada da će za EP imati sve igrače na raspolaganju i da je to za njega najvažnije.

"Mislim da je ključ svega da imamo sve igrače na raspolaganju, da se svi odazovu. I da ih klubovi puste, jer EP nije u kalendaru UEFA. Klubovi nisu dužni da puste igrače. Nadam se da će svi doći, jer do sada to nije bio slučaj. Praktično u ovih godinu i po dana koliko se okupljamo nikada nismo imali kompletnu ekipu. Iskreno, mislim da je realno da sada budu svi na okupu", istakao je selektor Srbije.

"Za početak, da prođemo grupu"

Izvor: MN PRESS

Nije želio previše da priča o ambicijama i željama. Ide postepeno.

"Za početak da prođemo grupu. Idemo korak po korak".

Mirković je naveo da dobro poznaje selekcije Francuske i Poljske. EP U21 je na programu od 16. juna do 3. jula 2027. godine u Srbiji i Albaniji.

"Igrom slučaja mi smo sa Francuzima igrali u septembru prošle godine, a sa Poljacima sada na posljednjem okupljanju. Dosta ih dobro poznajemo. Englezi su za detaljniju analizu", zaključio je Mirković.

(Mondo)

BONUS VIDEO: