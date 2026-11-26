Evropsko prvenstvo za mlade reprezentacije igraće se u Srbiji i Albaniji 2027. godine, a u grupi A pored Srbije igraće još Poljska, Engleska i Francuska.

Izvor: MN PRESS

Mlada reprezentacija Srbije saznala rivale na Evropskom prvenstvu koje će 2027. godine pored Srbije organizovati i Albanija. Žrijeb nije bio naklonjen srpskom nacionalnom timu, pošto im je u grupu poslao Englesku iz prvog i Francusku iz drugog šešira.

Jedini nešto lakši rival je Poljska, protiv koje će Srbija morati da pobijedi kako bi imala kakvu-takvu šansu da se plasira u nokaut fazu takmičenja.

Evropsko prvenstvo igraće 16 selekcija, a po dvije najbolje iz svake grupe će proći u drugu fazu takmičenja.

Србија је добила противнике на #U21EURO 2027. године. ️ ГРУПА: Србија Пољска Енглеска Француска#OurMomentToShine https://t.co/CnOo8bnzB3 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)November 26, 2026

Grupa A: Srbija, Poljska, Engleska, Francuska

Grupa B: Albanija, Španija, Italija, Finska

Grupa C: Češka, Portugal, Hrvatska, Grčka

Grupa D: Norveška, Belgija, Nemačka, Holandija

Srbija na prvenstvima Evrope

Tokom prethodnog perioda, reprezentacija Srbije nije imala mnogo uspjeha na evropskim prvenstvima. Propustili su takmičenja 2021, 2023. i 2025. godine, a prije toga su 2019. godine zabilježili sva tri poraza u grupnoj fazi takmičenja.

Na Evropskim prvenstvima 2015. i 2017. godine Srbija je imala po jedan remi i dva poraza, što nije bilo dovoljno za nokaut fazu. Na turnirima nisu učestvovali 2011. i 2013. godine, a ne sjećaju se po dobrom ni Evropskog prvenstva 2009. godine kada su sa dva remija i jednim porazom ispali u grupnoj fazi.

Posljednju pobedu na Evropskom prvenstvu za mlade srpska reprezentacija zabilježila je prije skoro 20 godina, davne 2007. godine! Bile su to fantastične godine za srpsku selekciju do 21 godine. Srbija i Crna Gora su prvo igrale finale 2004. godine, pa polufinale 2006. godine, a zatim je Srbija samostalno stigla do finala 2007. godine.

Ako bismo išli dalje u prošlost, Jugoslavija je osvojila prvo izdanje Evropskog prvenstva za mlade sada već davne 1978. godine, stizala do polufinala 1980. i 1984. godine, kao i do finala 1990. godine. Bila su to ujedno i jedina učešća nacionalnog tima na Evropskim prvenstvima prije raspada države.

(MONDO)