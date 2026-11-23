Selektor kadeta Srbije Igor Matić očekuje težak meč protiv Japana na SP (U17) u Kataru, nakon pobjede nad Hondurasom.

Izvor: FSS

Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Srbije Igor Matić izjavio je danas da očekuje zahtjevan meč protiv Japana na Svjetskom prvenstvu (U17) u Kataru. Fudbaleri Srbije igraće sutra od 14 sati protiv Japana u drugom kolu grupe L na SP (U17) u Kataru. Kadeti Srbije su u prvom kolu savladali Honduras sa 2:0, dok je Japan izgubio od Kolumbije (1:2).

"Uvijek je dobar osjećaj kada se pobijedi, utisci poslije premijernog meča su još svježi. Fokus je sada na Japanu, ali uradili smo analizu meča sa Hondurasom. Moram ponovo da naglasim da smo igrali protiv jedne jako dobre, kvalitetne ekipe koja je na mene ostavila baš dobar utisak. Organizaciono, ofanzivno, defanzivno, individualno. Imaju dva A reprezentativca, desetka Aranja je ogroman potencijal", rekao je Matić, prenio je zvanični sajt FSS.

Vidi opis Selektor "orlića" upozorio pred duel s Japanom: "Biće faza kada ćemo da patimo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Bili smo, uostalom, kolege i ja na seminaru FIFA koji je okupio direktore i trenere selekcija, gdje su zapaženo predavanje imali upravo treneri iz Hondurasa. Uslovno rečeno iz Hondurasa, jer već tri godine brigu o njihovim selekcijama vode španski stručnjaci. Vidi se njihova metodologija rada, ne treba zato nikoga da čudi veliki posjed u njihovoj igri, dobra tehnička i taktička obuka. Fudbal napreduje u manje razvijenim zemljama, ulaže se mnogo i zato naša pobjeda još više dobija na težini", dodao je Matić.

Fudbaleri Srbije su do pobjede protiv Hondurasa stigli u drugom poluvremenu.

"Od prvog dana insistiram na tome da je tim ispred svakog pojedinca, da tim nije startnih 11 igrača već spisak koji broji 18 i tri golmana. Svi su bitni, svi su važni. I svi će igrati, svi će imati minutažu. Stalno ponavljam da utakmica traje 90 plus minuta, da se ona ne rješava u prvih 20-30 minuta. Daj Bože tako da bude, ali utakmice se rješavaju u drugom poluvremenu, ovdje su došle sve dobre selekcije. Zato nam je bitna ta energija koja dolazi sa klupe. Postoji naš plan u odnosu na protivnika, kako vidimo rivala i samu utakmicu. Igrači to znaju, zbog toga je važan svaki detalj, svaki trenutak, posebno izmjene koje donose novi impuls. Ova Srbija nema startnih 11, stalno im ponavljam, svi će dobiti šansu. I svi smo ujedinjeni oko zajedničkog cilja, a to je pobjeda. Momci veoma poštuju i vole grb koji nose, oni su samim plasmanom već ispisali istoriju. Zajedno idemo dalje, skromno, poštujući svakog rivala, ali sebe najviše", istakao je selektor Srbije.

Fudbaleri Japana šampioni Azije

"Radi se o veoma dobroj, kvalitetnoj selekciji, organizovanoj i ofanzivno i defanzivno. Fudbal na tom kontinentu strašno napreduje, njihova A reprezentacija pobijedila je nedavno Brazil, a u ovom uzrastu su najbolji u Aziji. Odgledali smo mnogo njihovih utakmica, naravno analizirali i meč sa Kolumbijom. Jesu izgubili, ali bili su dominantni tokom cijelog meča. Očekuje nas, dakle, veoma zahtjevan meč. Spremili smo se, uradili sve analize, poštujemo protivnika, ali vjerujem u nas. Biće vjerovatno i nekih faza u igri kada ćemo da patimo, zato moramo defanzivno da budemo dobro organizovani, sa loptom da budemo još hrabriji, tačniji u pasu, sigurniji, odlučniji. I vjerujem da možemo doći do dobrog rezultata i nekog našeg prvog cilja, a to je plasman u nokaut fazu takmičenja", naveo je Matić.

Mladi srpski fudbaler Dragan Anokić izjavio je da očekuje težak meč protiv Japana.

"Dobro smo startovali, savladali Honduras, ali mislim da će sada biti veće iskušenje. Japan je veoma ozbiljna selekcija, jesu izgubili od Kolumbije, ali tek poslije isključenja. Privikli smo se na terene, uslove. Prva utakmica je uvijek najteža, značiće nam to iskustvo iz premijernog duela. Mislim da ćemo se sada pokazati u još boljem svjetlu, nadam se i novim bodovima koji bi nam donijeli plasman u narednu fazu takmičenja", istakao je Anokić.

Plasman u narednu fazu takmičenja na SP izboriće po dvije najbolje selekcije iz svake grupe i osam najbolje trećeplasiranih reprezentacija.

(MONDO/agencije)

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