Crvena zvezda se priprema za meč protiv Virtusa, a trener Ibon Navaro ističe važnost mentalne snage i energije navijača.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dočekuje Virtus na domaćem terenu u utorak od 19 sati u 14. kolu Evrolige. Biće to posljednji meč crveno-bijelih pred kratku reprezentativnu pauzu, o kojoj je poslije pobjede nad Cibonom govorio i trener Ibon Navaro. Poslije komentara Španca, reagovao je i Košarkaški savez Srbije, a Navaro je dan pred meč bio upitan da nastavi temu, ali je trener crveno-bijelih jednostavno riješio da stavi "tačku".

"Fokusirani smo na utakmicu protiv Virtusa. Jedino što mogu da kažem jeste da Vojin Medarević nije sa nama, pošto je sa reprezentacijom. Takav dogovor smo postigli prije dvije nedjelje. To je sve što mogu da kažem", rekao je Navaro na konferenciji za medije.

Sad je sav fokus na meču protiv Virtusa, velika pobjeda protiv Barselone ide u istoriju. "Moramo da se borimo protiv Virtusa, ali i protiv očekivanja. Postoje stvari sa kojima morate da se nosite kada igrate šest utakmica u 11 dana. Prošle sezone su upravo ovakvi mečevi bili najteži za naš tim. Rekao bih da je ovo utakmica pod posebnim nadzorom, jer oba tima dolaze prilično iscrpljena. Oni su igrali sinoć, a mi juče ujutru. Biće teško, posebno zato što obje ekipe igraju veoma fizički zahtjevno i u visokom ritmu. Ipak, put kojim smo krenuli i cilj koji želimo da ostvarimo zahtijevaju da u ovakve utakmice uđemo i odigramo ih sa svom energijom koju imamo. Naravno, nadam se da će nas energija naših navijača podići i pomoći nam na terenu", dodao je.

"Imaju veoma svestrane igrače, posebno Dijaru. Mada, Dijara i Dijuf su najmanje svestrani, pošto igraju na poziciji petice. Međutim, imaju krilne centre koji mogu da igraju i kao centri, kao i krila koja mogu da pokrivaju pozicije četiri, pa čak i pet. Uobičajeno je da na terenu imaju dvojicu, pa čak i trojicu igrača koji istovremeno kontrolišu loptu.

Njihov atletski kvalitet je veoma važan. Imaju snažna tijela, ali bih posebno istakao njihovu energiju. Igraju sa ogromnom energijom. To će biti utakmica sa velikim serijama, jer su sposobni da za dva ili tri minuta nadoknade zaostatak od 14 poena. Zbog brzog tempa i ritma koji nameću, mogu da stignu i do prednosti od pet poena za tren oka. Zato će naša mentalna snaga biti veoma važna. Moramo da ostanemo na terenu, držimo se plana igre čak i kada oni imaju dobre periode i budemo strpljivi dok ne dođu naši dobri trenuci."

Šta je Navaro rekao o Monekeu?

Vidi opis Ibon Navaro odbio da odgovori Košarkaškom savezu Srbije: "Prije dvije nedjelje smo se dogovorili" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: EK/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Moneke je propustio duplo kolo Evrolige, a trener iz Španije je otkrio kako vidi situaciju sa igračem iz svog tima, a potom je dodao i da je odluka da Nigerijac izostane iz tima bila isključivo njegova (Ibona Navara). "Ponekad moramo da pronađemo pravi način da ga koristimo. On je igrač koji povezuje našu igru. Možda nije neko ko stvara prednost, ali može da je uveća i da je realizuje. Tako moramo da ga koristimo kako bi se i sam osjećao korisnim. Jedan je od naših najvažnijih igrača, ali važno je i da mu omogućimo da se osjeća značajno na terenu."

Osim Monekea, Navaro je govorio i o Motliju, koji je protiv Cibone napokon pokazao dobre minute. "Nažalost, u narednim nedjeljama slijedi FIBA prozor, tako da nećemo imati mnogo utakmica. Ipak, odmor će dobro doći mnogim igračima. Mislim da je posebno lijepo vidjeti kako sav rad koji obavlja daleko od očiju javnosti sada dolazi do izražaja i kako pokazuje sav svoj talenat. To je i razlog zbog kojeg smo ga doveli ovdje, a sada postaje jedan od najvažnijih igrača u Evroligi. To je dobro i za njega i za tim, a sigurno je da ćemo biti još bolji kada ga u potpunosti uklopimo u ekipu."

Možda FIBA prozori nisu dobri za Motlija, ali za tim svakako jesu. Zvezda je u osam dana odigrala četiri utakmice. "To je veliki problem. U ovom trenutku nije lako održati ni fizičku svježinu, jer imamo igrače koji igraju duplo kolo i koji su nastupali i juče, čak i kada pokušavamo da im smanjimo minutažu. Ipak, kao što ste rekli, veoma je važna mentalna snaga i sposobnost da pronađemo način da se izborimo sa svim tim. Posebno nakon svih pohvala koje su uslijedile poslije utakmice protiv Olimpijakosa. Iz prethodnih iskustava moramo da naučimo kako da se nosimo sa takvim situacijama i da budemo spremni za utakmicu protiv Virtusa, uz najbolji mogući mentalni i fizički pristup."

Na kraju, Navaro je govorio o Krisu Džounsu: "Danas nije bio potpuno spreman. Nadamo se da će sutra biti bolje, ali odluku ćemo donijeti tek na dan utakmice", zaključio je Navaro.

Saopštenje Košarkaškog saveza Srbije

Izvor: MN PRESS

Košarkaški savez Srbije oštro je osudio izjavu trenera Zvezde Ibona Navara o tome da reprezentacija ne može da bude prioritet crveno-bijelima, kao i da su klubovi ti koji plaćaju igrače.

"Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje izjavu trenera KK Crvena zvezda Ibona Navara. Nije njegovo da priča ko finansira igrače, a pošto je to već pokrenuo, država Srbija u značajnoj mjeri finansira igrače, a i trenere KK Crvena zvezda. Izjava Navara je, pored toga što je nespretna i neprimjerena i, da ne kažemo, bezobrazna. Navaro bi trebalo da pokaže više razumijevanja za značaj reprezentacije Srbije i potrebu da se najboljim igračima omogući nastup u nacionalnom dresu, a naročito ako se ima u vidu da raspolaže sa 13 stranaca", piše u saopštenju Saveza.

Šta je, zapravo, rekao Ibon Navaro?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Na pitanje na koje srpske igrače će Ibon Navaro računati u utorak s obzirom na to da je pred nama FIBA prozor u kojem se timovi bore za plasman na Svjetsko prvenstvo, španski trener je rekao: "Šta želite da uradim? Da li želite da srpske igrače odmorimo zbog reprezentacije ili šta želite da uradim? Možemo i igrače da pitamo šta oni žele - da li žele da igraju u utorak i četvrtak? Moramo da procijenimo situaciju, ali ovo je teško", rekao je i potom dodao:

"Ko plaća igrače? Prioritet je za nas utakmica u utorak. Poslije toga ćemo ih, naravno, koristiti, a selektor reprezentacije Srbije će odlučiti koliko minuta mogu da igraju. Ali mi ne možemo da biramo igrače razmišljajući o reprezentaciji. To nije ozbiljno. Dakle, odlučićemo", zaključio je Ibon Navaro.

Bonus video:

Pogledajte 01:15:29 Priča za medalju: Andrija Prlainović Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)