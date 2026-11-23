Crvena zvezda ima 11 fudbalera na Svjetskom prvenstvu do 17 godina, što je drugo mjesto među klubovima. Saznajte više o njihovim nastupima.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima čak 11 predstavnika na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, koje se održava u Kataru, čime se našla na drugom mjestu liste klubova sa najviše fudbalera na ovom turniru. Ispred crveno-bijelih nalazi se samo ekipa Asocijacija Blek Buls iz Mozambika, koja je dala 12 igrača reprezentaciji.

Među Zvezdinim fudbalerima koji nastupaju za Srbiju su Savo Radanović, Strahinja Baucal, Ognjen Matanović, Dragan Anokić, Filip Đurić, Matej Strika, Andrej Sibinović i Tadija Samardžić. Crveno-bijeli imaju predstavnike i u selekciji Crne Gore, za koju nastupaju Danilo Koljčević, Luka Vušurović i Vesko Čukić, dok je Van Sjang predstavnik Kine.

Ovo su fudbaleri Zvezde koji igraju za Srbiju:

Vidi opis Samo jedan klub ispred Zvezde: Crveno-bijeli poslali čak 11 igrača, u sjenci ostavili i slavnu Barselonu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Zvezdini omladinci već su imali razloga za slavlje na turniru, pošto je Srbija na startu savladala Honduras rezultatom 2:0, uz dva pogotka Tadije Samardžića. Kapitensku traku na tom meču nosio je golman Savo Radanović, dok je Matej Strika upisao asistenciju kod drugog gola.

Iza Zvezde ostala i Barselona

Broj od 11 igrača ima i LŠ Alahuelense sa Kostarike, koji je takođe nacionalnom timu za Svjetsko prvenstvo proslijedio 11 igrača. Na četvrtom mjestu je Velington Finiks, tim sa Novog Zelanda sa 10 igrača. Ekipa sa Kube, La Habana, na petom je mjestu sa devetoricom omladinaca, dok su po osam igrača dali Barselona, Istiklol Dušanbe iz Tadžikistana i Al Ahli iz Egipta.

Ko je na spisku reprezentacije Srbije?

Na spisku su proverena imena, igrači koji su nam i donijeli plasman na Mundijalito u Kataru:

GOLMANI: Savo Radanović (Crvena zvezda), Veljko Popović (Partizan), Matej Pribišić (IMT);

ODBRANA: Vukašin Davidov (Vojvodina), Matej Strika (Crvena zvezda), Strahinja Baucal (Crvena zvezda), Vojin Marinković (Partizan), Filip Đurić (Crvena zvezda), Endrju Marić (Čukarički);

VEZNI RED: Luka Andrijašević (Vojvodina), Dragan Anokić (Crvena zvezda), Ognjen Matanović (Crvena zvezda), Novak Stevanović (Napredak), Andrej Sibinović (Crvena zvezda), Tadija Cojić (IMT), Veljko Pejović (Vojvodina), David Đokić (Mladost Lučani), Nebojša Grujić (Čukarički);

NAPAD: Danilo Žarković (Vojvodina), David Vajagić (Volfzburg), Tadija Samardžić (Arminija Bilefeld).

Svjetsko prvenstvo za igrače do 17 godina traje do 13. decembra.

Bonus video:

Pogledajte 01:12:19 Priča za medalju: Nikola Lončar Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)