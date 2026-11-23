Miloš Vazura je poslao medijima saopštenje u kom demantuje tvrdnje da je tužio Partizan.

Izvor: MN PRESS

Povodom informacija koje su se pojavile u srpskim medijima oglasio se Miloš Vazura. Demantuje tvrdnje da je tužio Partizan i da traži 50.000 evra od kluba. Tvrdi da su brojne tvrdnje netačne. Zato je dostavio saopštenje medijima po tom pitanju od strane njegovog punomoćnika.

"Prije svega, spor u Višem sudu u Beogradu ne vodi se po tužbi Miloša Vazure, već se isključivo vodi po tužbi FK Partizan protiv Miloša Vazure. Predmet spora je navodna naknada štete koju je klub pretrpio radom našeg vlastodavca. To je jedini sudski postupak koji se vodi između ovih stranaka i započet je prije više od godinu dana. Do sada je održano već nekoliko ročišta. Prema tome, sudski spor ne počinje sutra, kako je pogrešno objavljeno na portalu 'Nova S', niti je Miloš Vazura tužio Partizan!

Vidi opis Miloš Vazura: "Nije istina da sam tužio Partizan, klub je tužio mene" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Posebno naglašavamo da Miloš Vazura nije nikada predao tužbu ili protivtužbu protiv kluba, niti je protiv FK Partizan pokretao bilo kakav drugi sudski ili arbitražni postupak u Srbiji ili pred FIFA. Inače, osnovni cilj gore navedene tužbe kluba je da se obaveza FK Partizan, na ime isplate već utvrđenih novčanih obaveza prema Milošu Vazuri, dodatno prolongira vođenjem ovog parničnog postupka. Riječ je o nespornom potraživanju našeg klijenta koje mu klub uopšte nije isplatio.

Miloš Vazura je nakon odlaska iz kluba, na molbu članova nove uprave FK Partizan, dva puta zaključivao Sporazum o reprogramu isplate utvrđenog duga, ali klub po tom osnovu nije izvršio svoju obavezu. Umjesto isplate duga ili zaključenja novog Sporazuma o reprogramu isplate, klub je pokrenuo navedeni postupak u Višem sudu u Beogradu, pa je podnošenjem tužbe odložio naplatu nespornog potraživanja bivšeg generalnog direktora do pravosnažnog okončanja sudskog spora.

Jedina istina u objavljenom tekstu je da će se ročište održati 23.11.2026. godine u Višem sudu u Beogradu, sa početkom u 13 časova.

Molimo Vas da se navedeni tekst odgovora objavi u cijelosti, u smislu čl. 94 Zakona o javnom informisanju, jer je to važno zbog istine, kao i zbog same činjenice da je sudski postupak u toku, pa bi iznošenje neistinitih tvrdnji moglo da šteti pravima našeg klijenta.

Iz objavljenog naslova i teksta koji imaju vrlo negativan kontekst, stvara se utisak da Miloš Vazura potražuje od kluba nešto što mu ne pripada, da je on podnio tužbu protiv kluba i da je sam sebi isplatio novac zbog 'uspješnog poslovanja', što je apsolutna neistina", stoji u saopštenju.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 04:07 Miloš Vazura izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)