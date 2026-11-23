Čima Moneke se oglasio posle meča sa Cibonom koji je došao poslije dvije utakmice "hlađenja" i propuštenih evroligaških gostovanja.

Izvor: MN PRESS

Čima Moneke je bio na "hlađenju" na dva evroligaška gostovanja, pa se vratio u tim u ABA ligi i odigrao sjajan meč u pobjedi Crvene zvezde protiv Cibone (115:88). Za 18 minuta na parketu ubacio je 24 poena (4/6 za dva, 3/4 za tri, 7/8 sa penala), uz pet skokova, tri ukradene lopte i dvije asistencije.

"Presudna je bila energija, igrali smo dobro, zajedno. Odbrana, trčanje, uživanje, osmijesi na licima i zajednička igra. To je recept Zvezde. Srećan sam što igram košarku, to me čini srećnim. Zahvaljujući košarci ne razmišljam o drugim stvarima. Najsrećniji sam kada igram dobru košarku", rekao je Moneke za "Meridiansport".

Vidi opis Misteriozna poruka Čime Monekea: "Oni kojima je stalo do mene zaslužuju objašnjenje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Posebno je pohvalio Džonatana Motlija, koji je imao indeks korisnosti 36 (21 poen, 14 skokova).

"Što se njega tiče, želim da fizički i mentalno bude u stanju u kom osjeća da može da pomogne ekipi i želim da to pokaže, jedino je to važno. Na osnovu meča protiv Cibone zaslužuje da bude u sastavu i za sljedeći meč, vidjećemo šta će se dogoditi. Želim da bude u mogućnosti da nam pomogne, jer ako nam pomaže, mi smo bolji kao ekipa."

"Nije prijatno kad ne igraš..."

Vidi opis Misteriozna poruka Čime Monekea: "Oni kojima je stalo do mene zaslužuju objašnjenje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: EK/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nezaobilazna tema bila je u vezi s propuštanjem dva gostovanja u Evroligi. Odlukom trenera Ibona Navara nije igrao ni protiv Armanija u Italiji ni protiv Barselone u Španiji.

"Nije dobar osjećaj kada gledaš mečeve koje možeš da igraš. Nije prijatno... Jedan od najgorih osjećaja i ne želim da mi se tako nešto ponavlja. Vjerovatno zbog toga jesam doživio meč sa Cibonom malo lično. Znam šta mogu, znam kakav sam igrač. Čak i kada ne dobijem priliku da igram ili kada ne odigram dobro, nikada neće promijeniti vjeru koju imam u sebe i to je najbitnije."

Trener je na konferenciji rekao "da Moneke ima probleme i da mora da ih riješi".

"Nije ni važno kako sam se ja osjećao. Sljedeći zadatak je u utorak, tako sam programiran, da se fokusiram na ono što dolazi. Postoje određene stvari koje više nemam potrebu da dijelim sa drugima. Samo da nastavim dalje, razumijete? Ljude kojima nije stalo do tebe zapravo nije ni briga za tvoju situaciju. Oni kojima je stalo do mene i koji znaju kroz šta sam prošao, to su ljudi koji zaslužuju objašnjenje."

"Igranje za Zvezdu nije za svakoga"

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Pohvalio je Moneke saigrače za pobjedu protiv Barselone, naglasio je da je svaka utakmica važna. Potom je pričao i o temi društvenih mreža i kako sve to utiče na igrače.

"Igranje za Zvezdu nije za svakoga, teško je, ali mislim da sve zavisi od toga koliko dozvoliš da određene stvari na tebe utiču. Naučio sam mnogo toga prošle godine. Dozvolio sam da mišljenje drugih ljudi o meni, bilo pozitivno ili negativno, učini da zaboravim šta ja zapravo o sebi mislim. Onda sam počeo da vjerujem da komentari na društvenim mrežama mogu da utiču na to kako se osjećam i ponašam u stvarnom svijetu, ali to jednostavno nije tako", istakao je Čima.

Zatim je naglasio šta je za njega u ovom momentu najbitnije.

"Društvene mreže nisu stvarni život. Znam da mnogi ljudi provode mnogo vremena tamo i da ostavljaju svakakve komentare, za šta ne snose nikakve posljedice. Ja nikada nisam imao nijedno negativno iskustvo sa nekim uživo. Žao mi je igrača koji još nisu prošli kroz takvo iskustvo, jer znam kako sam se osjećao prošle godine kada se sve okrenulo protiv mene. Ali, sada znam čije mi je mišljenje važno i koga treba da slušam", zaključio je Moneke.

(Meridiansport/MONDO)

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