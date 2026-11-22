Košarkaši Crvene zvezde samo dan i po nakon pobjede u Barseloni pregazili Cibonu u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde pregazili su Cibonu u devetom kolu ABA lige i zadržali prvo mjesto na tabeli u svojoj grupi. Iako je meč u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" bio samo dan i po poslije gostovanja Barseloni i dva i po dana pred utakmicu protiv Virtusa, Zvezda se nije štedjela.

Već u prvoj četvrtini bilo je jasno kojim putem će ići ovaj meč, jer je Zvezda ubacila 40 poena i stekla 23 poena prednosti. Cibona se vraćala tokom drugog dijela meča, pa malo i na početku treće dionice, ali nisu Zagrepčani imali snage. Zvezda se oporavila od udaraca i mirno privela meč kraju.

Na čak pet minuta do kraja Džared Batler je prebacio granicu od 100 poena, a Zvezda je imala priliku da postigne i daleko više od 115 poena na ovom meču.

Crvenu zvezdu su predvodili Čima Moneke sa 24 poena, pet skokova, dvije asistencije i tri ukradene lopte, odnosno Džonatan Motli sa 21 poenom i 14 skokova. Važan doprinos dali su Ognjen Dobrić sa 19 poena i pet ukradenih lopti, Džordan Nvora sa 12 poena, odnosno Džared Batler i David Kremer sa po 11 poena. Samo se Dejan Davidovac nije upisao u strelce.

Izvor: MN PRESS

(MONDO)