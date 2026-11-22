Aleksić analizira pobjedu Partizana protiv Bešiktaša, naglašavajući uticaj trenera Penjaroje na tim i atmosferu u ekipi.
Partizan je pobjedom protiv Bešiktaša pokazao napredak u odnosu na prethodne utakmice, a posebno se istakao način na koji je ekipa uspjela da privede meč kraju. Milutin Aleksić je u emisiji "SPORTUNA" na televiziji UNA govorio o detaljima koji su odlučili susret, ali i o uticaju trenera Đoana Penjaroje na igru i atmosferu u ekipi.
Aleksić smatra da je dolazak španskog stručnjaka jedna od najboljih stvari koje su se dogodile crno-bijelima ove godine.
"Penjaroja je jedna od najboljih stvari koje su se desile Partizanu ove godine. Kao što sam pričao i za Karlika (Džounsa), to je njegov pečat. Imati igrača koji je van rostera, a kada se vrati na teren izgleda tako dobro, govori o radu na treninzima i odnosu trenera i igrača."
Olmen bio pravo osveženje
Posebno je izdvojio učinak Kajla Olmena, koji je dobio značajnu ulogu i ostavio dobar utisak, iako prethodno nije bio u sastavu.
"Da li si ti uopšte u jednom trenutku prepoznao da je to igrač koji se nije ni skidao i nije bio u protokolu? Ja nisam. To govori o treneru i atmosferi koju stvara. Olmen je zaista bio osvježenje. Doduše, igrao je protiv bivšeg tima, što treba reći. Poznavao je određene principe Alimpijevićeve igre, a vjerovatno je postojala i dodatna motivacija za dokazivanjem."
Aleksić je ukazao i na kvalitet protivnika, posebno na pojedince koji su pravili probleme crno-bijelima.
"Imali smo nezgodnog Morgana, koji igra pik-en-pop i širi igru, pa se tako otvara mnogo prostora u reketu. Tu je bio i Džefris, NBA igrač koji je veoma interesantan."
Partizan naučio da zatvara utakmice
Govoreći o samoj utakmici, Aleksić je povukao paralelu sa prethodnim duelom protiv Valensije. Smatra da su se ovog puta u igru uključili i ostali igrači, što je bilo neophodno Partizanu.
"Ne možemo da ne povučemo paralelu sa utakmicom protiv Valensije. Ovog puta priključili su se i ostali. Pajola je šutirao četiri od četiri za tri poena, sve do petog pokušaja. Partizanu je to neophodno i čini mi se da je upravo to donijelo rezultat."
Posebno je pohvalio odbranu crno-bijelih u završnici, ističući da je ona bila važna i u posljednjem napadu Bešiktaša.
"Partizan je u jednom trenutku između treće i četvrte četvrtine prelomio utakmicu i otišao na dvocifrenu prednost. Vjeruj mi, bolja odbrana se isplatila u posljednjem napadu Bešiktaša. Ekipa je mogla da ispusti pobjedu, ali ne mogu da kažem da bi to bilo nezasluženo. Uvijek je zasluženo kada neka ekipa dođe u situaciju da se bori za pobjedu. Ipak, Partizan mora bolje da zatvara utakmice."
Aleksić je izdvojio i jedan od defanzivnih poteza koji mu je posebno privukao pažnju.
"Dugo nisam vidio bolju odbranu jedan na jedan od one kada je Karlik pokušao step-bek. Protivnik ga je zaustavio čistom rampom. Karlik je možda i mogao ranije da riješi utakmicu, ali je važno to što Partizan sada bolje zatvara ovakve mečeve", zaključio je Milutin Aleksić.
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(MONDO)