Bek Partizana Karlik Džouns saznao za interesovanje Olimpijakosa na društvenim mrežama, kada je pogledao u telefon dok je igrao GTA.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana savladali su u petak uveče ekipu Bešiktaša i popravili plasman na tabeli Evrolige, a Karlik Džouns bio je junak trijumfa u hali "Aleksandar Nikolić". Najboljeg igrača crno-bijelih nisu poremetile ni glasine da je za njegove usluge zainteresovan grčki Olimpijakos.

Navodno, aktuelni šampion Evrope želio je da od Partizana otkupi jednog od najboljih bekova u evropskoj košarci. Ostoja Mijailović je napomenuo da do takvog scenarija ne može da dođe, a Karlik Džouns je ispričao kako je on saznao za interesovanje slavnog grčkog tima.

Vidi opis Karlik Džouns: "Igrao sam GTA, pogledao telefon i vidio to za Olimpijakos" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 7 / 7

"Da budem iskren, znate da je upravo izašao novi Grand Theft Auto. Bio sam kod kuće i igrao igricu. U jednom trenutku sam pogledao telefon i vidio sve to, ali ne obraćam pažnju na takve stvari. Već ste me čuli kako to govorim. Volim što sam ovdje i uvijek sam potpuno posvećen onome što radim u ovom trenutku. To je ono na šta sam koncentrisan. Imamo svoje ciljeve, na zajedničkom smo putu i ja sam ovdje da taj posao završim. Ne zanima me ništa što se piše po društvenim mrežama, osim možda onoga što objavljuje Partizanova stranica", rekao je Karlik Džouns poslije pobjede protiv Bešiktaša, a prenosi "Mozzart Sport".

Organizator Partizanove igre upitan je i da li je u veoma popularnoj igrici pokušao da šutne loptu na koš, što je u ovoj verziji moguće uraditi. Tada je otkrio i da još neki od njegovih saigrača obožavaju GTA.

"Jesam, pomalo. Čovječe, jednostavno uživam u igrici. I moji prijatelji je igraju, kao i dosta mojih saigrača. Svi uživamo, srećni smo što je konačno izašla i jednostavno se zabavljamo. To je sve", dodao je najbolji igrač Partizana.

Crno-bijeli su protiv Bešiktaša stigli do sedme pobjede u Evroligi, a Karlik Džouns je potvrdio da se nalazi u dobroj formi nakon što je imao manju krizu. Nakon što je na pet od šest uzastopnih mečeva imao jednocifren poenterski učinak, reprezentativac Južnog Sudana sada ima tri utakmice u kojima je blistao.

Tokom aktuelne sezone u Evroligi Karlik Džouns prosječno bilježi 14,9 poena, 5,8 asistencija i 2,9 skokova po utakmici. Ubjedljivo najefikasniji bio je protiv Crvene zvezde, kada je ubacio 26 poena, dok je u prvom kolu nove sezone protiv Olimpije iz Milana imao 20 poena i 10 asistencija.

(MONDO)