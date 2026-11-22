Bogoljub Marković odigrao je najbolju utakmicu u razvojnoj NBA ligi, postigavši 22 poena, 12 skokova i 7 asistencija.

Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Bogoljub Marković je odigrao najbolju utakmicu otkako nastupa u razvojnoj NBA ligi i još jednom pokazao zbog čega se od njega mnogo očekuje. Mladi srpski košarkaš bio je nadomak tripl-dabla, ali njegov učinak nije se svodio samo na statistiku - Marković je tokom čitavog meča bio jedan od najvažnijih igrača svog tima i pokazao da posjeduje kvalitet za najviši nivo.

Srpski krilni centar je za 30 minuta na parketu postigao 22 poena, 12 skokova i sedam asistencija, uz čak četiri blokade, u porazu svog tima od razvojne ekipe Indijane (129:112). Bio je izuzetno aktivan u svim segmentima igre, a posebno je do izražaja došla njegova sposobnost da utiče na utakmicu i kada nije direktno završavao napade. Pogađao je, skakao, razigravao saigrače i štitio obruč, pa je na kraju bio na samo tri asistencije od tripl-dabla.

Vidi opis Bogoljub Marković odigrao dosad najbolji meč "preko bare" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS, Marko Metlas/Sportida Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ovakva partija posebno raduje ako se uzme u obzir da je Marković u ABA ligi već pokazivao da može da bude mnogo više od igrača koji se oslanja samo na poene. Njegova raznovrsnost i sposobnost da doprinese na više pozicija već su bile prepoznatljive, a sada smo sličnu verziju mladog Srbina mogli da vidimo i na američkom tlu. Prema tome, MVP titula za mladog igrača i za seniorskog igrača apsolutno nisu bile greške.

Milvoki ga nije koristio, on odgovorio na parketu

Dok je Marković briljirao u razvojnoj ligi, njegov Milvoki je na NBA parketu poražen od Filadelfije (132:129). Baksi su izgubili uprkos nestvarnoj partiji Tajlera Hiroa, koji je meč završio sa čak 50 poena.

Marković nije bio u sastavu Milvokija za taj duel, već je priliku dobio u Dži ligi. Umjesto da to bude samo još jedan nastup u razvojnom takmičenju, srpski košarkaš ga je pretvorio u svoju najbolju partiju dosad i poslao jasnu poruku da želi novu priliku među najboljima. Za mladog igrača koji se još probija kroz sistem Milvokija, ovakve utakmice mogu da budu veoma važne. Marković je pokazao da može da bude dominantan u Dži ligi, ali i da njegov doprinos nije ograničen na jednu kategoriju. Upravo ta svestranost bila je jedna od njegovih glavnih odlika i tokom perioda u ABA ligi.

Sada ostaje da se vidi kada će za novi korak dobiti priliku u NBA ligi. Marković je u razvojnom timu dosad odigrao pet mečeva i gotovo u svakom je bio bolji nego u prethodnom — najprije je ubacio devet poena, potom 15, 16, 14 i sjajne mečeve zaokružio je brojkom 22, što mu je dosad najbolja utakmica "preko bare".

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(MONDO)