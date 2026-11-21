Fudbaleri banjalučkog Borca ostvarili su ubjedljivu pobjedu na gostovanju protiv Željezničara na stadionu Grbavica rezultatom 4:0, nanijevši sarajevskom timu četvrti uzastopni prvenstveni poraz.

Izvor: Avaz.ba

Borac je demolirao Želju na Grbavici i napravio sjajnu uvertiru za meč protiv Atalante!

Od četiri gola, koliko su crveno-plavi postigli protiv sarajevskog tima, ne zna se koji je ljepši od ljepšeg - "suvi list" Mateja Deketa, “bomba” Sebastijana Erere iz slobodnjaka ili dvije solo-akcije i slalomi Amera Hiroša!

Nakon susreta 14. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u kojem je Borac demonstriao silu protiv Željezničara na “Grbavici”, treneri oba tima, Vinko Marinović i David Muslera iznijeli utiske za kamere Arena Sport televizije.

Marinović nije krio zadovoljstvo partijom svojih izabranika, istakavši da su u potpunosti kontrolisali dešavanja na terenu, ali je naglasio i jedan problem pred evropski duel sa Atalantom narednog četvrtka u Banjaluci.

Vidi opis Vinko Marinović srećan nakon “pokera” na Grbavici, David Muslera ljut: "Greške nisu normalne za ovaj nivo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Avaz.ba Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Avaz.ba Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Avaz.ba Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Avaz.ba Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Avaz.ba Br. slika: 11 11 / 11

“Prije svega čestitam i svojim igračima. Kao što ste i sami rekli, ovdje je uvijek teško igrati, međutim moji momci su danas pokazali kvalitet i karakter. Odigrali smo odličnu utakmicu, mislim da smo je čitavu kontrolisali, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali taj gol prednosti i stvarali šanse koje nismo uspjeli iskoristiti, ali jesmo u drugom poluvremenu. Čestitam momcima jer smo uspjeli otvoriti drugi dio prvenstva na najbolji mogući način”, rekao je trener Borca.

Na pitanje o Atalanti, Marinović je dodao da Borac ide utakmicu po utakmicu.

“Atalanta je sada sljedeća utakmica u Evropi. Ono što mene brine jeste povreda Ante Roguljića već na početku, gdje je dobio jedan udarac i imao distorziju, tako da nam je to jedan od problema. Ali sve u svemu, spremaćemo se, pokušaćemo dati sve od sebe i nadamo se da će biti dobro“, poručio je Marinović.

Izvor: Avaz.ba

S druge strane, trener Željezničara David Muslera bio je vidno razočaran, naglasivši da je njegov tim propustio svoje prilike prije nego što je kvalitet gostiju došao do izražaja.

“Kada je bilo 0:1, imali smo tri ili četiri čiste šanse da postignemo gol. Tu se vidi razlika u kvalitetu - njihova prva dva gola su bila dva prelijepa pogotka. Nakon toga, kada nismo uspjeli da zatresemo mrežu, uslijedili su treći i četvrti gol koje smo primili nakon naših grešaka, koje nisu normalne za igrače ovog nivoa“, izjavio je strateg sarajevske ekipe.

Vidi opis Vinko Marinović srećan nakon “pokera” na Grbavici, David Muslera ljut: "Greške nisu normalne za ovaj nivo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 7 7 / 7

(MONDO)