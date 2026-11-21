Fudbaleri banjalučkog Borca ostvarili su ubjedljivu pobjedu na gostovanju protiv Željezničara na stadionu Grbavica rezultatom 4:0, nanijevši sarajevskom timu četvrti uzastopni prvenstveni poraz.
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Nakon susreta 14. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u kojem je Borac demonstriao silu protiv Željezničara na “Grbavici”, treneri oba tima, Vinko Marinović i David Muslera iznijeli utiske za kamere Arena Sport televizije.
Marinović nije krio zadovoljstvo partijom svojih izabranika, istakavši da su u potpunosti kontrolisali dešavanja na terenu, ali je naglasio i jedan problem pred evropski duel sa Atalantom narednog četvrtka u Banjaluci.
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“Prije svega čestitam i svojim igračima. Kao što ste i sami rekli, ovdje je uvijek teško igrati, međutim moji momci su danas pokazali kvalitet i karakter. Odigrali smo odličnu utakmicu, mislim da smo je čitavu kontrolisali, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali taj gol prednosti i stvarali šanse koje nismo uspjeli iskoristiti, ali jesmo u drugom poluvremenu. Čestitam momcima jer smo uspjeli otvoriti drugi dio prvenstva na najbolji mogući način”, rekao je trener Borca.
Na pitanje o Atalanti, Marinović je dodao da Borac ide utakmicu po utakmicu.
“Atalanta je sada sljedeća utakmica u Evropi. Ono što mene brine jeste povreda Ante Roguljića već na početku, gdje je dobio jedan udarac i imao distorziju, tako da nam je to jedan od problema. Ali sve u svemu, spremaćemo se, pokušaćemo dati sve od sebe i nadamo se da će biti dobro“, poručio je Marinović.Izvor: Avaz.ba
S druge strane, trener Željezničara David Muslera bio je vidno razočaran, naglasivši da je njegov tim propustio svoje prilike prije nego što je kvalitet gostiju došao do izražaja.
“Kada je bilo 0:1, imali smo tri ili četiri čiste šanse da postignemo gol. Tu se vidi razlika u kvalitetu - njihova prva dva gola su bila dva prelijepa pogotka. Nakon toga, kada nismo uspjeli da zatresemo mrežu, uslijedili su treći i četvrti gol koje smo primili nakon naših grešaka, koje nisu normalne za igrače ovog nivoa“, izjavio je strateg sarajevske ekipe.
Vinko Marinović srećan nakon “pokera” na Grbavici, David Muslera ljut: "Greške nisu normalne za ovaj nivo"
(MONDO)