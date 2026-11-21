Borac je na gostovanju sarajevskom Željezničaru pokazao dominaciju a do prednosti na Grbavici” je stigao fantastičnim udarcem Mateja Deketa.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Napadač Borca Matej Deket je još jednom pokazao da je s razlogom postao reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Na gostovanju Želji, pokazao je svu raskoš svog talenta majstorskim udarcem sa 25 metara.

Tzv “suvi list” u stilu brojnih velikana ove fudbalske igre banjalučki tinejdžer je doveo Borac do prednosti, a golman plavih Tarik Abdulahović je paradom samo uljepšao gol.

Deket je primio loptu na tridesetak metara od gola domaćih bez mnogo oklijevanja poslao pravi projektil u same rašlje nemoćnog golmana Željezničara, ostavivši domaće navijače u nevjerici, a klupu crveno-plavih u transu.

Bio je to Deketov peti pogodak u Premijer ligi BiH ove sezone.

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(MONDO)