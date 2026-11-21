Crvena zvezda je na svom terenu jedva savladala Radnik iz Surdulice 2:0.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su pobjednički niz u prvenstvu Srbije.

u Superligi Srbije, "crveno-bijeli" su u utakmici 16. kola u Beogradu savladali Radnik 2:0 (0:0), a pobjeda je mogla biti i ubjedljivija da Mirko Ivanić u finišu prvog dijela nije promašio penal.

Golove su postigli Bukari u 58. minutu i Ivanić u trećem minutu zaustavnog vremena.

Zvezda je u ovoj utakmici bila lišena pomoći dobrog broja igrača, što zbog povreda, što zbog učešća na Svjetskom prvenstvu za U17 u Kataru, pa je na klupi bilo sedam igrača.

Mučila se Zvezda u dobrom dijelu utakmice, tako nije uspjela u prvom poluvremenu da postigne gol. Najveću šansu domaćin je imao u finišu poluvremena, kada je Mirko Ivanić traljavo izveo penal.

Radnik je mogao do vođstvo u 58. minutu, ali je Mateus odbranio zicer. U nastavku akcije domaćin je poveo. Abu Fani je centirao sa lijeve strane, a Bukari sa pet metara ubacio loptu u mrežu.

Gosti su u finišu bili bolji, vezali četiri kornera, ali nisu postigli svoj cilj. Međutim, jedna greška ih je skupo koštala. Mirko Ivanić je na sredini terena oduzeo loptu i krenuo sam ka golu Radnika. Nije mu bilo teško da pošalje loptu u mrežu.

Vidi opis Zvezda drhtala na Marakani, ipak pobijedila: Radnik prijetio u 91. minutu, Mirko Ivanić stavio tačku u 93. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Bila je ovo 15. pobjeda Zvezde, a jedini koji je uspio da odoli "crveno-bijelima" bio je upravo Radnik u Surdulici.

Zvezdu u nastavku sezone očekuje gostovanje Genku u Ligi Konferencijskoj ligi.

Kada je u pitanju prvenstvo Srbije, Zvezda u narednom kolu gostuje Novom Pazaru. Radnik će dočekati Vojvodinu.