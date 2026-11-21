Crvena zvezda je na svom terenu jedva savladala Radnik iz Surdulice 2:0.
Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su pobjednički niz u prvenstvu Srbije.
u Superligi Srbije, "crveno-bijeli" su u utakmici 16. kola u Beogradu savladali Radnik 2:0 (0:0), a pobjeda je mogla biti i ubjedljivija da Mirko Ivanić u finišu prvog dijela nije promašio penal.
Golove su postigli Bukari u 58. minutu i Ivanić u trećem minutu zaustavnog vremena.
Zvezda je u ovoj utakmici bila lišena pomoći dobrog broja igrača, što zbog povreda, što zbog učešća na Svjetskom prvenstvu za U17 u Kataru, pa je na klupi bilo sedam igrača.
Mučila se Zvezda u dobrom dijelu utakmice, tako nije uspjela u prvom poluvremenu da postigne gol. Najveću šansu domaćin je imao u finišu poluvremena, kada je Mirko Ivanić traljavo izveo penal.
Radnik je mogao do vođstvo u 58. minutu, ali je Mateus odbranio zicer. U nastavku akcije domaćin je poveo. Abu Fani je centirao sa lijeve strane, a Bukari sa pet metara ubacio loptu u mrežu.
Gosti su u finišu bili bolji, vezali četiri kornera, ali nisu postigli svoj cilj. Međutim, jedna greška ih je skupo koštala. Mirko Ivanić je na sredini terena oduzeo loptu i krenuo sam ka golu Radnika. Nije mu bilo teško da pošalje loptu u mrežu.
Zvezda drhtala na Marakani, ipak pobijedila: Radnik prijetio u 91. minutu, Mirko Ivanić stavio tačku u 93.
Bila je ovo 15. pobjeda Zvezde, a jedini koji je uspio da odoli "crveno-bijelima" bio je upravo Radnik u Surdulici.
Zvezdu u nastavku sezone očekuje gostovanje Genku u Ligi Konferencijskoj ligi.
Kada je u pitanju prvenstvo Srbije, Zvezda u narednom kolu gostuje Novom Pazaru. Radnik će dočekati Vojvodinu.