Crvena zvezda se oglasila i objasnila zašto protiv Radnika iz Surdulice igra od 14 časova.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde ugostiće Radnik iz Surdulice u subotu, a termin ovog meča nije baš uobičajen – igraće se od 14 časova. Kako su crveno-bijeli saopštili na svom sajtu, razlog za to je prilagođavanje najmlađim navijačima koje očekuju na tribinama.

Ovaj termin nije karakterističan za crveno-bijele, ali je već bilo utakmica srpskog fudbala koje smo ove sezone gledali tako rano. Navijači koji su planirali posjetu stadionu "Rajko Mitić" imaće priliku da po danu odgledaju meč, a zatim se i na vrijeme vrate kući.

"Utakmice Crvene zvezde na stadionu „Rajko Mitić“ uvijek su poseban doživljaj, a naročito kada se na tribinama okupe najmlađi zvezdaši. Predstojeći duel protiv Radnika idealna je prilika za porodični dolazak na Marakanu, s obzirom na to da školarci tokom vikenda nemaju nastavu, dok dnevni termin omogućava uživanje u fudbalu i povratak kući prije večernjih sati. Dječija pjesma, osmijesi i energija sa tribina oduvijek su imali posebno mjesto na našem stadionu i predstavljaju dodatni motiv za prvotimce Crvene zvezde", navodi se na sajtu Zvezde.

Vjeruju u Zvezdi da će nova utakmica srpskog šampionata i popularan termin biti idealna prilika da se nove generacije zaljube u crveno-bijele boje, pa da i u narednim godinama dolaze na stadion kako bi podržale svoje miljenike.

Podsjećamo, Crvena zvezda je pred 16. kolo Superlige Srbije ubjedljivo prva na tabeli. Na prvih 15 mečeva u sezoni ima 14 pobjeda i remi protiv Radnika u Surdulici, što je dovoljno za 11 bodova prednosti u odnosu na Vojvodinu. Radnik je šesti na tabeli sa 23 boda, koliko ima i petoplasirani Radnički iz Kragujevca.

Bonus video:

Pogledajte 00:31 Vojvodina - Crvena zvezda 0:1 Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)